Действительно ли скоро Крым превратится в "остров" – что этому будет предшествовать

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Кравцев Сергей
Практически и дня не проходит, что ВСУ не наносили прицельных ударов по военным объектам в аннексированном Крыму. Уже сейчас ясно, что ставка делается на то, чтобы лишить противника логистики и возможности поставлять боеприпасы и технику из Крыма на остальные южные направления фронта. Почему Крым может превратиться в "остров"? Когда удастся полностью отрезать полуостров? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" заявил, что украинские защитники выполняют просто филигранную работу, ежедневно лишая противника логистики.
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Эксперт обратил внимание на повторные удары ВСУ по Чонгарскому мосту. Естественно Россия может возобновить железнодорожное сообщение, но на это уйдет какое-то время. Но самое главное – это то, что Украина достает своими ударами к главным транспортным артериям Крыма.
Он добавил, как только будет нанесен серьезный удар по железной дороги Керченского моста, Крым превратится в "остров". В таком случае у России останется только два пути держать связь с Крымом по морю или же по воздуху.
Эксперт прогнозирует, что спустя какое-то время южная группировка РФ будет обречена. В итоге, у оккупантов выбор будет невелик: бежать, пока еще есть время; подождать и сдаться в плен; или, если не есть желание, они будут просто уничтожены нашими войсками.
Военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что россиянам не удастся удержать Крым, но окончательно полуостров будет отрезан тогда, когда рухнет Крымский мост.
По его словам, россияне понимают, что, скорее всего, первым упадет южный плацдарм, поэтому очень сильно укрепляют перекопский перешеек и без того дефицитными ресурсами. Оккупанты сооружают очень серьезную линию укреплений.
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