Действительно ли скоро Крым превратится в "остров" – что этому будет предшествовать

Практически и дня не проходит, что ВСУ не наносили прицельных ударов по военным объектам в аннексированном Крыму. Уже сейчас ясно, что ставка делается на то, чтобы лишить противника логистики и возможности поставлять боеприпасы и технику из Крыма на остальные южные направления фронта. Почему Крым может превратиться в "остров"? Когда удастся полностью отрезать полуостров? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как только украинские воины повредят Керченский мост — Крым превратится в "остров"

Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" заявил, что украинские защитники выполняют просто филигранную работу, ежедневно лишая противника логистики.

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Эксперт обратил внимание на повторные удары ВСУ по Чонгарскому мосту. Естественно Россия может возобновить железнодорожное сообщение, но на это уйдет какое-то время. Но самое главное – это то, что Украина достает своими ударами к главным транспортным артериям Крыма.

"По большому счету, в Крым уже сложно что-то подвозить, остается только Керченский мост. Но у меня такое предчувствие, что в ближайшие дни и на нем железнодорожное сообщение будет подорвано", — заявил Алексей Гетьман.

Он добавил, как только будет нанесен серьезный удар по железной дороги Керченского моста, Крым превратится в "остров". В таком случае у России останется только два пути держать связь с Крымом по морю или же по воздуху.

Эксперт прогнозирует, что спустя какое-то время южная группировка РФ будет обречена. В итоге, у оккупантов выбор будет невелик: бежать, пока еще есть время; подождать и сдаться в плен; или, если не есть желание, они будут просто уничтожены нашими войсками.

Россияне должны потерять Крым

Военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что россиянам не удастся удержать Крым, но окончательно полуостров будет отрезан тогда, когда рухнет Крымский мост.

"Как минимум, несколько секций и особенно железнодорожная нить, и так, чтобы они не смогли его отстроить хотя бы полгода. Это касается и всей логистики по Чонгарскому мосту. Вот когда несколько месяцев это все будет "уподводнено", тогда будем говорить об отрезании крымского плацдарма", – отметил Петр Черник.

По его словам, россияне понимают, что, скорее всего, первым упадет южный плацдарм, поэтому очень сильно укрепляют перекопский перешеек и без того дефицитными ресурсами. Оккупанты сооружают очень серьезную линию укреплений.

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