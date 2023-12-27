Действительно ли ситуация на фронте зашла в тупик: генерал Тарнавский дал ответ

Разговоры о том, что ни одна из сторон не может достичь успеха на фронте не подтверждаются тем, что есть на самом деле. Россия не прекращает свои попытки наступать, но при этом стратегические цели все также для противника далеки. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "BBC" рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Александр Тарнавский. Фото из открытых источников

"Я думаю, еще нет (ред. – тупиковой ситуации на фронте). На сегодня она имеет точные логистические результаты... и то, что враг не достиг к этому времени заявленных целей, это уже значительный успех украинского народа и его войска. Самая главная ошибка врага – это то, что он не рассчитывал на такое объединение нашей нации, на поддержку, которая сегодня продолжается. Поэтому, если кто-то говорит, что это тупик – нет, это не тупик, это сегодня наше состояние", — заявил Тарнавский.

По его словам, сегодня активизировалась работа радиоэлектронная – это и дроны-камикадзе, и наблюдение.

Александр Тарнавский считает, что то, что сегодня видит весь мир в Украине – это "война будущего".

"Мы все учимся на этих ошибках, делаем выводы. При этом я скажу, мы, возможно, не преодолели ту глубину, но мы сделали тот рывок, который дает дыхание на дальнейшие наши наступательные действия", — подчеркнул генерал.

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