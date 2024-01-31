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Действительно ли ситуация критическая: в МИД прокомментировали задержку с поставками снарядов

Говоря о задержке с поставками снарядов Дмитрий Кулеба заявил, что нет ситуации, не имеющей решения

31 января 2024, 13:35
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Кравцев Сергей
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Если Украина не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов с одного места, то будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "BBC Newsnight" заявил министра иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Действительно ли ситуация критическая: в МИД прокомментировали задержку с поставками снарядов

Снаряды. Фото: из открытых источников

"Нет никакой ситуации, не имеющей решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов с одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", — заявил украинский министр.

Он подчеркнул, что какой бы ни была цена поддержки Украины для партнеров, цена обеспечения мира может быть в разы больше, если наша страна не победит в войне с Россией.

Дмитрий Кулеба добавил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США для обеспечения финансирования помощи.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", — подчеркнул министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — из миллиона артиллерийских снарядов, который обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных евродипломатов, знакомых с вопросом.

"Если у украинских войск нет снарядов, чтобы удерживать давление, Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока их пехота атакует украинские позиции. Это несправедливая борьба для украинских защитников", – сказала Энн Мари Дейли, исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США.




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Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/1968
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Обсуждения

Ігор

31 января 2024, 14:01

У гнилого та програшного перемоги не може бути. В нього доля вже визначена: тягнути поки у юдейців є можливість красти і використовувати смердів для підвищення ціни Путіну. Смерди ать два - юдеть! Всі помремо за підвищення ціни-95 Путіну!


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