Действительно ли ситуация критическая: в МИД прокомментировали задержку с поставками снарядов

Если Украина не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов с одного места, то будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "BBC Newsnight" заявил министра иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Снаряды. Фото: из открытых источников

"Нет никакой ситуации, не имеющей решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов с одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", — заявил украинский министр.

Он подчеркнул, что какой бы ни была цена поддержки Украины для партнеров, цена обеспечения мира может быть в разы больше, если наша страна не победит в войне с Россией.

Дмитрий Кулеба добавил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США для обеспечения финансирования помощи.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", — подчеркнул министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — из миллиона артиллерийских снарядов, который обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных евродипломатов, знакомых с вопросом.

"Если у украинских войск нет снарядов, чтобы удерживать давление, Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока их пехота атакует украинские позиции. Это несправедливая борьба для украинских защитников", – сказала Энн Мари Дейли, исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США.



