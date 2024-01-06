Действительно ли российская ПВО мощная: что сказал генерал



















Российская противовоздушная оборона не защищает рядовых граждан РФ и не столь надежна, как об этом заявлял диктатор Владимир Путин. Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, передает портал "Комментарии".

России не хватает ПВО. Фото из открытых источников

По словам генерала украинской армии, оккупанты не думают о безопасности гражданских россиян, когда применяют свою ПВО. Для них обычные люди не больше, чем "пушечное мясо", которым можно легко пожертвовать. А потому, отметил экс-руководитель СВР Украины, россияне используют ПВО "веерным способом".

Генерал отметил, что врагу главное сбить воздушную цель, а безопасность и жизнь обычных россиян его не волнует.

"Россия не защищает своих граждан и использует свою ПВО веерным способом: угодило куда угодило, чтобы сбить. А куда оно упадет? На центр города, в дом залетит — оккупанты об этом не беспокоятся", — заявил Николай Маломуж.

Украинский генерал добавил, что во время обстрелов российского города Белгорода противовоздушная оборона не сработала, чтобы защитить гражданских, хотя диктатор РФ Владимир Путин давал своему населению такие обещания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долларов за штуку. Когда 4 мая была сбита первая российская баллистическая ракета, все были очень удивлены, но после этого доверие к оборудованию выросло.

"Комментарии" также писали, что российские власти готовят военное вторжение в страны Европейского Союза, это может произойти не позднее 2025 года. Польша осознает угрозу со стороны РФ, а нападение возможно, когда в США власть будет переходить от Джо Байдена к новоизбранному президенту.