Действительно ли россияне пытаются вновь захватить Змеиный: что заявил Буданов

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска действительно не оставляют планов снова захватить украинский остров Змеиный. Именно с этой целью на регулярной основе наносятся ракетно-бомбовые удары по законной украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Остров Змеиный. Фото: из открытых источников
Однако, как уточнил главный разведчик страны, сделать это оккупантам уже будет невозможно.
Напомним, 30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона. В результате это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от российских оккупантов, не допустить Россию на побережье области, а также открыть "зерновой коридор".
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