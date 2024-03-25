Действительно ли россияне пытаются вновь захватить Змеиный: что заявил Буданов

Российские захватнические войска действительно не оставляют планов снова захватить украинский остров Змеиный. Именно с этой целью на регулярной основе наносятся ракетно-бомбовые удары по законной украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

"Регулярно наносят ракетно-бомбовые удары. Несколько раз проходила информация, и мы видели ее подтверждение, по проведению подобной операции, как мы в свое время проводили", – заявил Кирилл Буданов.

Однако, как уточнил главный разведчик страны, сделать это оккупантам уже будет невозможно.

"Но не смогли они на это пойти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, 30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона. В результате это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от российских оккупантов, не допустить Россию на побережье области, а также открыть "зерновой коридор".

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