Зеленский с острова Змеиный обратился к украинцам: что сказал президент (ВИДЕО)

Глава украинского государства Владимир Зеленский вместе с руководителем ГУР Кириллом Будановым посетили остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на официальные ресурсы президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны, — отметил Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что небольшой клочок суши посреди Черного моря — это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.

Он поблагодарил с этого места победы каждого украинского воина за 500 дней борьбы за нашу территорию.

"Пусть свобода, которой хотели для Украины все наши герои разных времен и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет уважением всем, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно победим", — добавил он.

Отметим, еще в начале полномасштабного вторжения россияне атаковали остров Змеиный с помощью ракетного крейсера "Москва". Захватчики пригрозили украинским пограничникам убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В тот день оккупанты взяли в плен украинских защитников, один из которых перед этим сказал запоминающуюся фразу: "Русский военный корабль, иди на...".

Читайте также на портале "Комментарии" — 30 июня 2022 года россиянам после массированных ударов ВСУ пришлось спасаться бегством с острова Змеиный. Правда, сами они уверяют, что это "шаг доброй воли" в рамках разблокирования гуманитарного коридора в Черном море. Почему так важна была битва за Змеиный? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.







