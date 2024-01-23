Действительно ли россияне прорвались в Авдеевку: офицер 59-й ОМБр снял интригу

Как передает портал "Комментарии", офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Радио Свободы не подтвердил информацию, что российским оккупантам удалось зайти в Авдеевку.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Нет, я такого не могу подтвердить. Вы сами видели, что Генштаб не говорил о том, что в Авдеевку зашли. Может, кто-то и забегал случайно, но уж точно не бегает", – заявил Сергей Цехоцкий, отвечая на вопрос, идут ли уже бои внутри города.

О том, что российские войска якобы продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль Соборной улицы и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки, сообщал Институт изучения войны (ISW). Аналитики, как они сами утверждают, ссылались на геолокационные кадры за 21 января.

Кроме того, информацию о том, что армия РФ якобы "закрепилась" на Авдеевской промзоне, распространилась соучредителем DeepState Романом Погорелым.

"К сожалению, промзона, по сути, потеряна. Туда оккупанты окончательно зашли и закрепились. Там постоянно находятся российские бойцы", – сказал тогда он.

В то же время начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что прорывающиеся на окраине Авдеевки российские подразделения не могут "зацепиться" и проводить работы по укреплению.

"Зашла ДРГ и зацепилась – это разные вещи. Это очень такое громкое заявление. Зацепиться — это значит проводить какие-то работы по укреплению и так далее. Такого так точно нет, там наши ребята работают и очень удачно работают. Поэтому никто нигде не зацепился", – сказал он.

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