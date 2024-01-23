Действительно ли россияне прорвались в Авдеевку: офицер 59-й ОМБр снял интригу

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Радио Свободы не подтвердил информацию, что российским оккупантам удалось зайти в Авдеевку.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
О том, что российские войска якобы продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль Соборной улицы и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки, сообщал Институт изучения войны (ISW). Аналитики, как они сами утверждают, ссылались на геолокационные кадры за 21 января.
Кроме того, информацию о том, что армия РФ якобы "закрепилась" на Авдеевской промзоне, распространилась соучредителем DeepState Романом Погорелым.
В то же время начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что прорывающиеся на окраине Авдеевки российские подразделения не могут "зацепиться" и проводить работы по укреплению.
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