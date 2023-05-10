Действительно ли россияне научились сбивать ракеты HIMARS – о чем говорят заявления пропагандистов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Время от времени российская пропаганда выдает новости о том, что российским войскам в Украине удалось уничтожить очередную установку "HIMARS". При этом, как в Генштабе, так и в пентагоне сразу же все эти рассказы россиян опровергают. А от недавнего времени пропагандисты рассказывают, что российские войска научились сбивать ракеты "HIMARS". Так ли это? И есть ли вероятность, что россияне могут сбивать ракеты "HIMARS"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Ракеты HIMARS. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов очень сильно сомневается, что российские оккупанты способны противодействовать ракетам американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Об этом Жданов заявил во время эфира на своем ютуб-канале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам эксперта, в работу высокоточного снаряда HIMARS никак невозможно вмешаться. Поэтому информация в ряде СМИ о том, что противник якобы нашел возможность "ставить помехи" в GPS-систему вооружения, и это "влияет на точность попадания" не соответствует действительности.
Россияне нередко хвастаются, что имеют на вооружении зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", но он не способен технически перехватывать ракеты HIMARS, как об этом ранее заявляли российские пропагандисты в эфире ТРК "Звезда". Такое мнение у себя в Телеграмм высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
В частности, эксперт отреагировал на сюжет ТРК "Звезда", которая принадлежит Минобороны РФ, о том, что комплекс "Панцирь" показывает 100%-й показатель перехвата ракет HIMARS.
Читайте также на портале "Комментарии" — какая угроза нависла над Россией – как понимать заявления Пригожина и ситуацию в Бахмуте.
Обсуждения
Новости