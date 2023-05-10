Действительно ли россияне научились сбивать ракеты HIMARS – о чем говорят заявления пропагандистов

Время от времени российская пропаганда выдает новости о том, что российским войскам в Украине удалось уничтожить очередную установку "HIMARS". При этом, как в Генштабе, так и в пентагоне сразу же все эти рассказы россиян опровергают. А от недавнего времени пропагандисты рассказывают, что российские войска научились сбивать ракеты "HIMARS". Так ли это? И есть ли вероятность, что россияне могут сбивать ракеты "HIMARS"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Ракеты HIMARS. Фото: из открытых источников

В работу высокоточного снаряда HIMARS никак невозможно вмешаться

Военный эксперт Олег Жданов очень сильно сомневается, что российские оккупанты способны противодействовать ракетам американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Об этом Жданов заявил во время эфира на своем ютуб-канале.

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По словам эксперта, в работу высокоточного снаряда HIMARS никак невозможно вмешаться. Поэтому информация в ряде СМИ о том, что противник якобы нашел возможность "ставить помехи" в GPS-систему вооружения, и это "влияет на точность попадания" не соответствует действительности.

"Очень сильно сомневаюсь… на сегодняшний день…, во-первых, нельзя вмешаться в бортовую систему. Там стоит приемник сигнала GPS-навигации, который ничего не излучает…, он просто принимает. Это обыкновенный GPS-навигатор стоит в голове вот этого высокоточного снаряда от системы HIMARS. Вмешаться в его работу невозможно никак", — заявил Олег Жданов.

"Панцирь-С1" не способен сбивать ракеты HIMARS

Россияне нередко хвастаются, что имеют на вооружении зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", но он не способен технически перехватывать ракеты HIMARS, как об этом ранее заявляли российские пропагандисты в эфире ТРК "Звезда". Такое мнение у себя в Телеграмм высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В частности, эксперт отреагировал на сюжет ТРК "Звезда", которая принадлежит Минобороны РФ, о том, что комплекс "Панцирь" показывает 100%-й показатель перехвата ракет HIMARS.

"ТРК "Звезда" рассказывает про те самые ЗРПК "Панцирь-С1" которые создали кольцевую эшелонированную ПВО вокруг Кремля? Ну, того самого, на крышу которого приземлилось 2 БПЛА, имеющих максимальную скорость меньше 1 км в секунду?", — написал эксперт.

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