Действительно ли Россия вернула себе стратегическую инициативу на поле боя: в США дали ответ

Российские оккупационные войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий и смогут проводить наступательные операции, когда и где они захотят, пока они будут удерживать инициативу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики отметили, что президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление, которое начнется в конце мая или летом 2024 года.

Зеленский также заявил, что украинские военные имеют четкий план противодействия российским войскам.

ISW продолжает оценивать, что российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий после контрнаступления Украины летом 2023 года и что Россия, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине.

Если Украина будет вести активную оборону на всем театре военных действий в 2024 году, тем самым отдаст стратегическую инициативу России.

Отмечается, что российские войска будут иметь возможность маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к оборонительным действиям до тех пор, пока Россия будет удерживать стратегическую инициативу. Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году.

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