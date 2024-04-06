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Действительно ли Россия сбила свой Су-27 над Крымом: в британской разведке дали ответ

Британская разведка не исключает, что Россия могла сбить свой Су-27 над Крымом в марте

сегодня, 13:58
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Кравцев Сергей
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Россия действительно могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта. Это событие подтверждает, что между российскими войсками нет координации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии в Twitter (X).

Действительно ли Россия сбила свой Су-27 над Крымом: в британской разведке дали ответ

Су-27 над Крымом. Фото: из открытых источников

Отмечается, что крымский Telegram-канал 28 марта сообщил, что действовавший над Крымом самолет Су-27 был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня". Назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил.

Британская разведка отмечает, что 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.

Ранее тоже появлялись сообщения о подобных случаях "дружеского огня", особенно на оккупированной территории Украины. Разведка считает, что это подтверждает влияние действий Украины.

"Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они нечаянно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", — говорится в сводке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, как Путин благодарит бизнесменов, которые поддержали войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим на временно захваченных украинских территориях пытается не терять время и делать все возможное, чтобы искоренить все, что связано с Украиной. Российские власти готовят чиновников и строят тюрьмы. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1776539014654247011
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