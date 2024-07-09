Действительно ли Россия пробила "зонтик ПВО" Киева: как это удалось

Россия целенаправленно ударила по киевской больнице "Охматдет" ракетой Х-101, при этом переданные Западом системы ПВО не смогли предотвратить эту атаку. Почему так произошло и что это значит для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Политические лидеры ужасно просчитались

Известный военный аналитик Bild Юлиан Репке утверждает, что на видео удара четко видна российская ракета Х-101, запущенная со стратегического бомбардировщика Ту-95. Записи четко свидетельствуют, что боеголовка не была сбита украинским ПВО, не отклонилась от цели и не разлетелась на осколки, но целенаправленно летела на больницу.

"Россия нанесла удар ракетой по токсикологическому корпусу детской больницы "Охматдет". Ни одна ракета ПВО не повлияла на траекторию ее полета. Еще одно свидетельство умышленной российской атаки, возможно, с Ту-95 над Каспийским морем, выпустившим несколько крылатых ракет Х-101 направлении Киева", — говорит Репке.

Аналитик делает достаточно тревожный вывод, что ПВО столицы подошло к концу. Поэтому есть все основания говорить, что в следующую зиму в Украине не будет ни электричества, ни тепла.

"Наши политические лидеры ужасно просчитались. Не одна российская ракета пробила "защитный зонтик" над столицей, состоящей из Patriot, IRIS-T и других систем, а по меньшей мере 10. Или у Киева больше нет ракет, или сами системы ПВО стали мишенями. Во всяком случае, это катастрофа", — подытожил Репке.

Россияне постоянно прощупывают украинскую систему ПВО

Военный эксперт Роман Свитан в эфире канала "Киев24" проанализировал сегодняшний ракетный удар России по Украине, и в частности прокомментировал заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что российские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах.

Эксперт отметил, что россияне постоянно прощупывают украинскую систему ПВО, "стараются как-то креативно подойти". Для этого российские ракеты сменяют высоты, траектории, направления, заходят из разных азимутов.

"Один из механизмов – это заход на предельно малых высотах для того, чтобы пройти под радиогоризонтом, под лучами локаторов наших систем ПВО, а дальше уже не дать возможности ПВО отработать или отработать с задержкой", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что Украина также использует эти механизмы, причем они забиты в тактико-технические данные самих ракет. То есть ракета может опускаться на высоту ниже 50 м под лучом локатора систем ПВО.

Чтобы противостоять этому, отметил эксперт, должна быть полностью покрыта радиотехническими войсками площадь, причем это должны быть не только наземные, но и воздушные локаторы, то есть системы дальнего радиолокационного обнаружения.

Свитан добавил, что Украине передать пообещали два таких локатора, но их еще нет, хотя их могут заменить также самолеты.

Читайте также на портале "Комментарии" – должны быть скорые решения: с чем Умеров немедленно обратился к союзникам.



