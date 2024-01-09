Действительно ли РФ вновь начала бить по энергоинфраструктуре Украины: о чем говорят удары

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
8 января Украина пережила уже третий массированный удар ракетами и дронами за последнее время. Действительно ли враг теперь решил вернуться к прошлогодней практике нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины или Россия теперь предпочитает бить по другим объектам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью "ТСН" заявил, что агрессор пытался нанести свой удар именно из-за существенного понижения температуры в Украине, когда на улице минус 10-12 градусов мороза. Страшно себе даже представить, что будет с домом, который в такой мороз останется без окон, а без подачи тепла, в случае разрушения ТЭЦ, последствия будут еще страшнее.
Военный эксперт Дэвид Шарп в эфире Радио НВ высказал мнение, что путинский режим решил воздержаться от массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины с самого начала зимы, и этому есть несколько объяснений.
По словам эксперты, во-первых, Кремль понял, что в военном смысле это не будет иметь большого значения, а не в военном смысле со знаком "минус" для России простимулирует западных союзников на существенное ускорение предоставления дополнительной помощи Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — что сейчас происходит в войне: к чему готовиться Украине.
Обсуждения
Новости