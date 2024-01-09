Действительно ли РФ вновь начала бить по энергоинфраструктуре Украины: о чем говорят удары

8 января Украина пережила уже третий массированный удар ракетами и дронами за последнее время. Действительно ли враг теперь решил вернуться к прошлогодней практике нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины или Россия теперь предпочитает бить по другим объектам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Целью противника были наши энергетические объекты

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью "ТСН" заявил, что агрессор пытался нанести свой удар именно из-за существенного понижения температуры в Украине, когда на улице минус 10-12 градусов мороза. Страшно себе даже представить, что будет с домом, который в такой мороз останется без окон, а без подачи тепла, в случае разрушения ТЭЦ, последствия будут еще страшнее.

"Целью противника были наши энергетические объекты, но и не только они. Враг, подчеркиваю, не забывает и о военных объектах. На этот раз они целили по аэродромам и по предприятиям отечественного ВПК в названных регионах, где, по мнению россиян, производится вооружение. Враг хорошо знает, что идет тенденция к уменьшению поставок оружия от союзников, и Украине нужно увеличивать объемы собственного производства. Поэтому делают все возможное, чтобы сорвать нам эти планы по производству вооружения", — объясняет Игорь Романенко.

Кремль понял, что в военном смысле удары по энергетике не будут иметь большого значения

Военный эксперт Дэвид Шарп в эфире Радио НВ высказал мнение, что путинский режим решил воздержаться от массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины с самого начала зимы, и этому есть несколько объяснений.

По словам эксперты, во-первых, Кремль понял, что в военном смысле это не будет иметь большого значения, а не в военном смысле со знаком "минус" для России простимулирует западных союзников на существенное ускорение предоставления дополнительной помощи Украине.

"То, что сейчас застряло, могло бы и не застрять, если бы россияне действовали таким образом. ... В прошлом году Россия за это поплатилась. Те же, например, системы Patriot, на мой взгляд, были поставлены Украине гораздо раньше, чем если бы Россия не трогала энергетическую систему Украины. А системы Patriot заставили россиян заплатить немалую цену. Это не только сбитые "Кинжалы", но и сбитые самолеты, и влияние на происходящее на линии фронта", — считает эксперт.

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