Действительно ли РФ в шаге от захвата всей Донецкой области: на Западе дали прогноз

Кремль контролирует часть Донецкой области и продолжает бросать все усилия для продвижения вглубь украинской территории. Однако, россияне все еще далеки от захвата всей области. В настоящее время российские войска контролируют около двух третей области. Как передает портал "Комментарии", пишет New York Times (NYT).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Чтобы захватить оставшуюся треть, ему нужно прорвать несколько украинских оборонительных линий траншей и противотанковых рвов и пробиться через густонаселенные городские центры — изнурительная борьба, которую, по мнению официальных лиц США, российская армия не сможет успешно вести в краткосрочной перспективе", — написало издание.

Аналитики отмечают, продвижение российских войск уже привело к тому, что сразу несколько украинских бастионов, которые играют ключевую роль в обороне Украины в этом районе, оказались захваченными россиянами.

Авторы материала считают, что падение города Торецк на вершине холма позволило бы захватчикам продвигаться по автодороге, соединяющей несколько городов, которые образуют главный пояс обороны Украины в той части Донецкой области, которую она все еще контролирует. Перекрытие дороги существенно усложнило логистику украинских защитников в этом районе.

Эксперты считают, что ключевая цель россиян – это захват Покровска. Этот населенный пункт не просто очередной город Донбасса, а стратегически важный железнодорожный и дорожный узел. Вместо того, чтобы напрямую атаковать Покровск, который защищен несколькими линиями траншей и противотанковых рвов, российское командование пытается обойти его с фланга, захватив менее укрепленную территорию на юге.

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