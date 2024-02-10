Действительно ли РФ использует Starlink в Украине: в США дали ответ

Российские оккупационные войска действительно могут использовать системы Starlink на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает американский военный портал Defense One.

Россия использует Starlink. Фото: из открытых источников

Впервые украинская сторона обнаружила системы Starlink в российских войсках "несколько месяцев назад", пишет портал со ссылкой на украинских военных. С тех пор использование Россией спутниковых систем на фронте только увеличивается.

"Когда их будут сотни, нам будет трудно жить", – сообщил один из украинских военных.

Системы страна-агрессор закупает через третьи страны, убеждены военные. При этом военные откровенно удивляются, что россияне не сделали этого раньше.

"Использование Россией Starlink усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, которым и так не хватает боеприпасов. Украинские артиллерийские подразделения, например, выпускают около 2000 снарядов в день", – пишут журналисты.

Сама компания на днях заявила, не ведет бизнес в РФ и работа Starlink на российской территории просто заблокирована. Впрочем, Москва по меньшей мере может использовать эти системы на территории Украины, считает Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона.

"Россия может просто предоставить ложный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории", – сказал Кларк.

Издание также отмечает, что несколько российских компаний уже продают Starlinks на территории РФ для военных и гражданских нужд.

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