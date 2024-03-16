Действительно ли путинские войска выбили российских добровольцев с территории РФ: что говорят в РДК

"Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором. Пленные россияне фактически опровергли заявления Минобороны РФ о якобы уничтожении РДК и ЛСР в Курской и Белгородской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении РДК в Телеграмм.

РДК. Фото: из открытых источников

В РДК заявили о лжи Минобороны России якобы о ликвидации корпуса в полном составе и о том, что путинский режим восстановил контроль над всеми приграничными населенными пунктами РФ.

Бойцы также показали "интервью" с одним из пленных, который заявил, что не видел убитых членов РДК и не может подтвердить информацию о том, что российская армия контролирует ситуацию в приграничных населенных пунктах России.

Российский военный заявил, что попал в плен, когда выполнял задание по минированию ؘ– их машина попала под обстрел и он один из всей группы остался жив.

Бойцы РДК показали больше десяти пленных российских военных, но на видео скрыли их лица.

Российские добровольцы также в очередной раз призвали губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова согласиться на встречу.

"Все заявления Минобороны РФ об уничтожении РДК в полном составе – очередное вранье. Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается, и вот подтверждение — новая партия пленных из числа ВС РФ. И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных", – говорится в сообщении.

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