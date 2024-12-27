Действительно ли Путин отверг мирный план Трампа: что скрыто за заявлениями

Около половины украинцев считают, что избрание Дональда Трампа президентом США приближает мир в Украине. В то же время в справедливость мирного соглашения с Россией верят только 23% респондентов. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) не столь оптимистичны. Они считают, что российский диктатор Владимир Путин уже фактически отверг предложение, разрабатываемое командой новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно возможного мирного плана по Украине. Можно ли сказать, что Путин последним своим заявлением дает понять, что капитуляция Украины – единственный приемлемый для него вариант? Как себя может вести Трамп и его команда? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Последние заявления Трампа ставят путина в позицию просителя

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что своими последними заявлениями путин пытается решить две ключевые задачи.

"Во-первых, максимально повысить ставки перед началом вероятных переговоров – чтобы потом можно было продемонстрировать склонность к "компромиссу" и немного отступить назад. Во-вторых, это завуалированное требование попросить его вступить в переговоры. Ведь последние заявления Трампа, напротив, ставят путина в позицию просителя. А он не может себе это позволить. По крайней мере сейчас. Поэтому он продолжает забивать информационное пространство своими ультиматумами, пытаясь определить позиции россии наперед. Выходит не очень удачно, ведь Трамп пока игнорирует подобные шаги со стороны путина и продолжает формировать свою позицию по переговорам", – отметил эксперт.

Он добавляет, какой будет эта позиция станет понятнее после европейского турне Келлога, который должен собрать актуальную информацию для Трампа и определить предел компромиссов, на которые готова пойти Украина и ЕС.

"И только после этого начнется реальная работа по формированию "дорожной карты" переговоров. До этого большинство украинцев будут продолжать верить в то, что с приходом Трампа мир станет ближе. Однако ключевой вопрос – насколько он будет справедлив – пока открыт", – подытожил Игорь Рейтерович.

Капитуляция Украины – это бред Путина

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан так прокомментировал ситуацию:

"Обмен публичными заявлениями со стороны членов новой администрации Трампа и Кремля действительно является подготовкой к переговорам. Это некая артиллерийская подготовка в дипломатическом смысле. Понятно, что принимать за чистую монету ни то, о чем говорят из Вашингтона, ни то, о чем заявляют в Москве, не следует".

Вадим Трюхан отмечает, что, если говорить о россиянах, то они прекрасно понимают, что все идет у них не по плану, они прекрасно видят, что их ресурсы исчерпываются, прекрасно осознают, что Трамп – это не Байден. Это не слабый лидер, а сильный и, что ситуация может измениться не в их пользу и очень быстро.

"Следовательно, они пытаются показать свою силу, интенсифицируя свои штурмовые действия на фронте, в частности через мясные штурмы, но не только. Они еще и пытаются уничтожить украинскую энергосистему своими ракетами и дронами, пытаясь показать, что у них еще есть, как говорится, порох в пороховницах, организовывая разного рода провокации в разных частях света. Даже, если взять последние случаи с разрывом энергетических кабелей и кабели связи в Балтийском море, то здесь просматривается, опять же, Россия, как ключевой интересант этих инцидентов. Поэтому задача россиян с максимально сильной позицией подойти к предстоящим переговорам с американцами. Поэтому они заявляют, что их позиция зафиксирована в так называемых Стамбульских соглашениях или позиции, которую они озвучивали еще до вторжения в Украину. А на самом деле они будут вынуждены, я бы даже сказал, что они даже уже готовы к тому, что им придется идти на это – к поиску какого-то компромисса. Каким это может быть компромисс сказать сейчас сложно? Но для Украины так выглядит, что программа максимум – это возвращение на границы по состоянию на 24 февраля 22-го года, программа минимум – это какая-то фиксация промежуточной модели, типа выход россиян из Харьковской области, отвод на какую-то глубину российских войск от Херсона, от Запорожье, выход из Запорожской АЭС. Возможно, еще что-то", – отметил эксперт.

По мнению Вадима Трюхана, в любом случае у нас сейчас два сценария, если говорить о результатах переговоров. Один сценарий – это заморозка на время войны. Тогда встанет задача подготовиться к более серьезному наступлению. А второй вариант – это по возвращению к статус-кво, сложившемуся по состоянию на 24 февраля 22-го года.

"К сожалению, сейчас рассчитывать на что-то большее мы не можем. Но, опять же, это по состоянию на данный момент. Что может произойти, в случае, если россияне окажутся недоговороспособными и разозлят Трампа, пока мы можем только представлять, но в случае, если Украина получит действительно то оружие, которое нам нужно и сможет нанести военное поражение россиянам на своей территории, тогда ситуация изменится кардинальным образом. И, к слову, россияне это прекрасно понимают. Поэтому они спешат", – говорит дипломат.

При этом Вадим Трюхан отмечает, что Путину действительно хотелось бы достичь капитуляции Украины, но он же не дурак. Он видит, что ему не удалось этого достичь уже более 10 лет.

"Так что мне кажется, что всерьез он (Путин – ред.) на такой вариант уже не рассчитывает. Он по инерции рассказывает всевозможные небылицы, в первую очередь, ориентированные на внутреннего потребителя, но и на Дональда Трампа и его команду. Подсознательно он это уже прекрасно понимает и это просматривается на этих последних его публичных завалах наружу. Где видно, что он ведет себя довольно неуверенно, он осознает, что фактически проиграл Украину. Вопрос только в том, всю или какую-то ее часть – большую или меньшую. Так что капитуляция – это бред, используемый для нагнетания ситуации, но на самом деле это никакой не реальный сценарий, на который рассчитывает Путин – заметил собеседник портала "Комментарии".

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