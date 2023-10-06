logo

BTC/USD

27531.33

ETH/USD

1631.42

LTC/USD

65.03

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли придется воевать всем мужчинам: в ТЦК дали ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли придется воевать всем мужчинам: в ТЦК дали ответ

В ТЦК заявили, что каждый мужчина в Украине должен готовиться отправиться на войну

сегодня, 12:40 comments1046
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине продолжается мобилизация, но уже сейчас можно сказать, что она не коснется абсолютно всех мужчин. При этом важно понимать, что пока в стране действует военное положение – каждый гражданин Украины должен понимать, что с большой вероятностью ему придется взять в руки оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью сайту "Телеграф" сделал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Действительно ли придется воевать всем мужчинам: в ТЦК дали ответ

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Майор отметил, ситуация в Украине складывается таким образом, что каждый военнообязанный должен готовиться защищать свою страну.


"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", — заявил Истомин.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше украинцев. Также стало известно, что территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) вскоре предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Об этом сообщил экс-министр обороны Украины Алексей Резников. Как оцениваете эти перспективы и в целом ситуацию с ТЦК, очереди в которые, мягко говоря, не наблюдается, зато скандалы с коррумпированными военкомами стали чуть ли не повседневностью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия готовится к большой мобилизации: что ранее сдерживало Кремль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-10-05/5811173-pro-khvorobi-z-yakimi-berut-u-zsu-pro-zupinku-transportu-i-vruchennya-povistok-na-vulitsi-intervyu-z-rechnikom-poltavskogo-viyskkomatu-chii
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!