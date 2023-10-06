Действительно ли придется воевать всем мужчинам: в ТЦК дали ответ

В Украине продолжается мобилизация, но уже сейчас можно сказать, что она не коснется абсолютно всех мужчин. При этом важно понимать, что пока в стране действует военное положение – каждый гражданин Украины должен понимать, что с большой вероятностью ему придется взять в руки оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью сайту "Телеграф" сделал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Майор отметил, ситуация в Украине складывается таким образом, что каждый военнообязанный должен готовиться защищать свою страну.

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", — заявил Истомин.

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