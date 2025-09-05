Действительно ли парни 18-22 лет массово выезжают из Украины: что говорят в ГПСУ

С 28 августа в Украине вступило в силу разрешение на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако резкого увеличения пассажиропотока на фоне этого не зафиксировано. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

"Увеличение на пассажиропоток эта категория граждан, это касается мужчин от 18 до 22 лет включительно, существенно увеличения нет все это время. Несмотря на то, что российская пропаганда разгоняла. что все, мужчины теперь штурмуют границу, массово выезжают, формируют очереди", — отметил Демченко.

Он добавил, что летом пассажиропоток на въезд и выезд был значительно больше. Однако уже с 1 сентября он уменьшился.

По словам Демченко, в августе в будние дни границу пересекали в среднем 125-135 тысяч граждан. Сейчас в будни 105-107 тысяч пересечений границы в обоих направлениях. Но даже в августе преимущество шло на въезд в Украину, чем на выезд. Конечно, эта категория граждан, которой разрешено пересекать границу в условиях военного положения, они присутствуют как на выезд из Украины. Так они присутствуют и на въезд в Украину. И это ежедневные наблюдения наших инспекторов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине готовят контракт по принципу "18-24" для людей других возрастов. Как и в случае с контрактом для молодежи, предложение для дополнительных возрастов будет содержать определенные сроки службы. Об этом сообщил в интервью Суспильному заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский объяснил причины принятия решения о предоставлении права выезда за границу молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот вопрос был подробно обсужден с военным командованием и не представляет угрозы для обороноспособности государства.



