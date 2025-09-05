Действительно ли парни 18-22 лет массово выезжают из Украины: что говорят в ГПСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С 28 августа в Украине вступило в силу разрешение на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако резкого увеличения пассажиропотока на фоне этого не зафиксировано. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников
Он добавил, что летом пассажиропоток на въезд и выезд был значительно больше. Однако уже с 1 сентября он уменьшился.
По словам Демченко, в августе в будние дни границу пересекали в среднем 125-135 тысяч граждан. Сейчас в будни 105-107 тысяч пересечений границы в обоих направлениях. Но даже в августе преимущество шло на въезд в Украину, чем на выезд. Конечно, эта категория граждан, которой разрешено пересекать границу в условиях военного положения, они присутствуют как на выезд из Украины. Так они присутствуют и на въезд в Украину. И это ежедневные наблюдения наших инспекторов.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине готовят контракт по принципу "18-24" для людей других возрастов. Как и в случае с контрактом для молодежи, предложение для дополнительных возрастов будет содержать определенные сроки службы. Об этом сообщил в интервью Суспильному заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский объяснил причины принятия решения о предоставлении права выезда за границу молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот вопрос был подробно обсужден с военным командованием и не представляет угрозы для обороноспособности государства.