Контракт 18-24 могут расширить на другие возрастные категории и действующих военных

В Украине готовят контракт по принципу "18-24" для людей других возрастов. Как и в случае с контрактом для молодежи, предложение для дополнительных возрастов будет содержать определенные сроки службы. Об этом сообщил в интервью Суспильному заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Фото: Общественное Новости/Александр Брамский

"Не хочу спойлерить, но в ближайшее время, думаю, это все будет анонсировано. Как только завершатся соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе "Контракта 18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также, возможно, уже мобилизованных граждан в рядах Вооруженных сил Украины. Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности перемен, определенных льгот и так далее”, — сказал Палиса.

Он подтвердил, что новый механизм, вероятно, распространят и на уже служащих защитников.

"Если стрелок "18-24" в какой-то бригаде в свое время добровольно мобилизовался, был ли на контракте и ему автоматически продлили контракт до конца особого периода, – он получит все то же, в плане всех финансовых мотиваторов, как и человек, пришедший на этот контракт недавно. В этом плане все будет выровнено. Относительно категории от 25 лет – да, прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста. Чтобы опять же уравновесить все эти вопросы. Я понимаю, что очень многие — в первую очередь, те, кто служит с начала полномасштабного вторжения, — истощены. В ближайшее время, думаю, все эти изменения анонсируют", – добавил Палиса.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада одобрила законопроект, инициированный Президентом Украины и разработанный Офисом Президента Украины, Правительством, Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины по расширению условий контракта "18-24". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.