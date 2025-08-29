Стало известно с какой целью сделали разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет

Рубрики
Президент Владимир Зеленский объяснил причины принятия решения о предоставлении права выезда за границу молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот вопрос был подробно обсужден с военным командованием и не представляет угрозы для обороноспособности государства.
Разрешение на выезд из Украины
Глава государства подчеркнул, что этот возраст прежде всего студенческий: молодые люди заканчивают школы и поступают в университеты. Именно поэтому важно создать условия, чтобы они продолжали обучение в украинских вузах, а не за границей.
"Этот подход позволяет сохранить образовательную траекторию молодежи в Украине и в то же время не влияет на нашу оборону", — пояснил Зеленский.
Таким образом, власти подчеркивают, что принятое решение является балансом между потребностями образования и требованиями военного времени, и оно было согласовано с военными структурами.