Стало известно с какой целью сделали разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет

Президент Владимир Зеленский объяснил причины принятия решения о предоставлении права выезда за границу молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот вопрос был подробно обсужден с военным командованием и не представляет угрозы для обороноспособности государства.

Разрешение на выезд из Украины

Глава государства подчеркнул, что этот возраст прежде всего студенческий: молодые люди заканчивают школы и поступают в университеты. Именно поэтому важно создать условия, чтобы они продолжали обучение в украинских вузах, а не за границей.

"Этот подход позволяет сохранить образовательную траекторию молодежи в Украине и в то же время не влияет на нашу оборону", — пояснил Зеленский.

Таким образом, власти подчеркивают, что принятое решение является балансом между потребностями образования и требованиями военного времени, и оно было согласовано с военными структурами.

