logo

BTC/USD

99052.63

ETH/USD

3316.18

LTC/USD

91.21

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли оккупанты захватили Курахово: BILD сообщает тревожные новости
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли оккупанты захватили Курахово: BILD сообщает тревожные новости

Аналитик BILD Юлиан Репке раскрыл детали того, как оккупанты частично захватили Курахово

22 ноября 2024, 12:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска к настоящему времени захватили 25% города Курахово Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил военный аналитик таблоида BILD Юлиан Репке.

Действительно ли оккупанты захватили Курахово: BILD сообщает тревожные новости

Бои за Курахово. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, россияне продвинулись на востоке Курахово и сейчас контролируют четверть его территории. Репке назвал ситуацию для ВСУ там "абсолютно критической".

Кроме того, оккупанты продолжают наступать по северному берегу Кураховского водохранилища, где вошли в село Берестки, а также заняли дамбы, по которым ранее проезжали автомобильная и железнодорожные переправы.

Юлиан Репке отметил, что мосты на этих дамбах разрушены, что остановило продвижение оккупантов с севера. Но они могут обстреливать оттуда украинские силы с расстояния всего один километр.

Отметим, аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что в ночь на 22 ноября российские войска оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди европейских партнеров Украины все больше сторонников идеи о том, чтобы запустить формат окончания российско-украинской войны с постепенным замораживанием конфликта с отложенным на неопределенный срок вопросом границ. Об этом в авторской статье Financial Times пишет руководитель отдела иностранных новостей Алек Рассел.

Аналитик отметил, что в Брюсселе, несмотря на определенные опасения относительно возможных действий Дональда Трампа, все больше надеются, что в следующем году при его посредничестве удастся добиться если не полного мира, то по крайней мере прекращения огня.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian
Теги:

Новости

Все новости