Действительно ли оккупанты захватили Курахово: BILD сообщает тревожные новости

Российские захватнические войска к настоящему времени захватили 25% города Курахово Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил военный аналитик таблоида BILD Юлиан Репке.

Бои за Курахово. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, россияне продвинулись на востоке Курахово и сейчас контролируют четверть его территории. Репке назвал ситуацию для ВСУ там "абсолютно критической".

Кроме того, оккупанты продолжают наступать по северному берегу Кураховского водохранилища, где вошли в село Берестки, а также заняли дамбы, по которым ранее проезжали автомобильная и железнодорожные переправы.

Юлиан Репке отметил, что мосты на этих дамбах разрушены, что остановило продвижение оккупантов с севера. Но они могут обстреливать оттуда украинские силы с расстояния всего один километр.

Отметим, аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что в ночь на 22 ноября российские войска оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди европейских партнеров Украины все больше сторонников идеи о том, чтобы запустить формат окончания российско-украинской войны с постепенным замораживанием конфликта с отложенным на неопределенный срок вопросом границ. Об этом в авторской статье Financial Times пишет руководитель отдела иностранных новостей Алек Рассел.

Аналитик отметил, что в Брюсселе, несмотря на определенные опасения относительно возможных действий Дональда Трампа, все больше надеются, что в следующем году при его посредничестве удастся добиться если не полного мира, то по крайней мере прекращения огня.



