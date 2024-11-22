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Завершение войны между Украиной и Россией: какой ключевой вопрос будет отложен на неопределенный срок

Financial Times пишет о том, что Киев и Запад склоняются к заморозке войны без признанных границ

сегодня, 09:30
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Кравцев Сергей

Среди европейских партнеров Украины все больше сторонников идеи о том, чтобы запустить формат окончания российско-украинской войны с постепенным замораживанием конфликта с отложенным на неопределенный срок вопросом границ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в авторской статье Financial Times пишет руководитель отдела иностранных новостей Алек Рассел.

Завершение войны между Украиной и Россией: какой ключевой вопрос будет отложен на неопределенный срок

Переговоры. Фото: из открытых источников

Аналитик отметил, что в Брюсселе, несмотря на определенные опасения относительно возможных действий Дональда Трампа, все больше надеются, что в следующем году при его посредничестве удастся добиться если не полного мира, то по крайней мере прекращения огня.

Рассел отмечает, что некоторые и дальше потребуют отступления российских войск к границам 1991 года, "но все больше в Киеве, Вашингтоне и во всей Европе существует общая точка зрения относительно наиболее вероятного результата: замороженный конфликт с отложением вопроса границ на неопределенный срок".

В материале отмечается, что люди, приближенные к команде Трампа, описывали сценарий, похожий на "корейский вариант", но без участия американских войск в охране демилитаризованной зоны. Поскольку размещение миротворцев ООН тоже кажется невозможным из-за права вето России в Совбезе, Рассел считает вероятным размещение европейских сил на раздельной полосе между россиянами и украинцами.

Журналист считает такой сценарий вполне вероятным, поскольку многие европейские правительства понимают, что Путин попытается напасть снова, если не будет реальных сдерживающих факторов. И хотя "кошмарный сценарий", по которому Трамп вынуждает Украину к уступкам на условиях Путина, еще остается на столе, европейские лидеры все же настроены сдержанно оптимистично.

В частности, существует мнение, что Трамп может подписать реальные гарантии безопасности Украине, хотя и без обещания членства Украины в НАТО. Одна из идей, возникшая в его окружении, состоит в том, чтобы пообещать "вернуться к борьбе", если Путин нарушит условия нового соглашения, как он нарушил Минские соглашения.

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