Действительно ли на фронте у Украины патовая ситуация: глава Сил обороны Эстонии дал ответ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Некоторые изменения на фронте в Украине можно будет увидеть во второй половине текущего года. Однако для этого Украина должна получить новое ПВО и дальнобойное оружие. Пока что идет позиционная война, но нельзя сказать, что ситуация для Украины действительно патовая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем, сообщает "ERR".
Война в Украине. Фото из открытых источников
По его словам, украинские возможности по-прежнему уступают российским. Подсчитано, что Россия вложила в войну в три раза больше, чем, например, совокупная поддержка Запада. Так что в этом отношении Украина смогла добиться успеха, поскольку ей по-прежнему удается сдерживать российское наступление.
Эстонский генерал предположил, что Россия на фронте может продолжать продвигаться на сотни метров, местами на километр, неся при этом огромные потери.
Читайте также на портале "Комментарии" — новые риски и "черные лебеди": что может решиться в этом году и как повлияет на войну в Украине.
Обсуждения
Новости