Действительно ли на фронте у Украины патовая ситуация: глава Сил обороны Эстонии дал ответ

Некоторые изменения на фронте в Украине можно будет увидеть во второй половине текущего года. Однако для этого Украина должна получить новое ПВО и дальнобойное оружие. Пока что идет позиционная война, но нельзя сказать, что ситуация для Украины действительно патовая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем, сообщает "ERR".

Война в Украине. Фото из открытых источников

"За последнее время серьезных изменений на фронте не произошло, и я не думаю, что правильно называть сложившуюся ситуацию патовой. Сейчас идет позиционная война, в которой обе стороны изматывают друг друга. Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед, и поэтому ситуация на фронте очень напряженная", — заявил Мартин Херем.

По его словам, украинские возможности по-прежнему уступают российским. Подсчитано, что Россия вложила в войну в три раза больше, чем, например, совокупная поддержка Запада. Так что в этом отношении Украина смогла добиться успеха, поскольку ей по-прежнему удается сдерживать российское наступление.

Эстонский генерал предположил, что Россия на фронте может продолжать продвигаться на сотни метров, местами на километр, неся при этом огромные потери.

"Если Украине будут выделены средства как на противовоздушную оборону, так и на дальнобойные системы — а я думаю, что это произойдет в первой половине этого года — то мы сможем увидеть некоторые изменения во второй половине этого года", — подчеркнул генерал.

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