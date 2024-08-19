Действительно ли между Украиной и РФ должны были состояться тайные переговоры: что настораживает

The Washington Post, со ссылкой на дипломатов, "знакомых с ходом переговоров", утверждает, что в августе Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. А Курское наступление якобы сорвало эти переговоры или как минимум отодвинутое во времени на несколько месяцев.

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, политтехнолог Алексей Голобуцкий сомневается, что эта информация может быть правдива. По его словам, и Украина, и союзники, и "не очень союзники" типа Китая или стран Глобального Юга однозначно с начала великой войны устанавливают общий принцип: никаких непосредственных переговоров жертвы и агрессора. Более того, добавляет эксперт, Киев при поддержке международного сообщества исключил любую возможность прямых контактов с Кремлем только при посредничестве других стран.

Правда, говорит Голобуцкий, некоторые замечают, что невозможна была одновременная подготовка прямых переговоров и подготовка Курского наступления. Само собой, говорит эксперт, это не аргумент: может, это был такой хитрый план. Хотя, добавляет он, как раз хитрые планы на международной арене у нас, к сожалению, ни разрабатывать, ни реализовывать некому уже пять лет.

"Плюс даже ничем объективно не подкрепленное обещание Кремля не уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру кардинально противоречило бы неоднократно заявленной официальной позиции: погрузить "укронацистов" в темноту и холод, безжалостно истреблять генерирующие мощности, чтобы мы не имели сил воевать, а гражданские давили "Хватит войны!". То есть, Кремль просто не смог бы объяснить россиянам, почему вдруг просто отрекся от своих же принципов и четко сформулированных военных задач", — говорит эксперт.

Кроме того, добавляет Голобуцкий, наши интересы тоже не допускают подобного: уничтожение высокотехнологичной дорогой техники, военных производств, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры – единственная наша возможность уравновесить хоть как-то всю ресурсную мощь врага. Откажись мы от этих ударов – и зависимость от неравномерных и ограниченных поставок оружия союзниками станет критической, плюс мы просто не выдержим давления мощной военной экономики агрессора, если не будем разрушать его сами. То есть эксперт не исключает, что речь может идти об очередном российском ИПСО.

По его словам, такие публикации возникли потому, что Украина имеет успех в Курской операции. Именно поэтому, начались разговоры, о якобы негативных сценариях для Киева и о каких-то потерянных переговорных возможностях. Все это происходит потому, что байденовская концепция "постепенной эскалации" теряет актуальность одновременно с "потерей актуальности" самим Байденом. Набирает актуальность концепция "надо ударить по России серьезно", подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Украиной и РФ якобы должны были состояться тайные переговоры.



