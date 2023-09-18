Действительно ли контрнаступление переходит в решающую фазу: мнения экспертов

Контрнаступление ВСУ продолжается. Хоть Украине пока и не удалось пробить сухопутный коридор России в аннексированный Крым, продвижение украинской армии есть, как в Запорожской, так и Донецкой области. Можем ли мы этой осенью все же увидеть решающую фазу контрнаступления? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

За последние пару недель импульс набрал обороты, и динамика несколько изменилась

Американский военный аналитик Майкл Кофман в интервью Der Spiegel заявил, что Украина усиливает свое контрнаступление, которое переходит в решающую фазу.

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Эксперт допустил, что сейчас свои стратегические резервы одновременно задействовали, как Украина, так и Россия. К победе будет ближе тот, кто лучше распорядится своими силами, сохраняя боевой склад и боеприпасы.

"Я думаю, что существует реалистичная возможность прорыва украинских сил через российские линии. Безусловно, за последние пару недель импульс набрал обороты, и динамика несколько изменилась", – высказался Майкл Кофман.

Он добавил, что все будет теперь зависеть от того, насколько истощены российские силы и есть ли у российского командования еще возможность задействовать резервы.

Идея о том, что война – это чисто и аккуратно, и ее можно планировать и предусматривать в какой-то мере, – это абсурд

Главком Сил обороны Великобритании Тони Радакин, комментируя для "The Guardian" украинское контрнаступление, заявил, что ВСУ идут вперед и они имеют успехи.

При этом главнокомандующий Великобритании не разделяет мнение некоторых экспертов о том, что контрнаступление Украины идет с трудом. Радакин отметил, что "на севере они (ред. – украинцы) держат и закрепляют там российские силы, а на юге они продвигаются на расстояние от 10 до 20 км, в зависимости от того, как вы его оцениваете".

Главнокомандующий ВС Британии, активно участвующий в консультировании главнокомандующего Украины Валерия Залужного, также отметил, что "медленный прогресс" Украины в контрнаступлении не может быть измерен предполагаемым графиком.

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