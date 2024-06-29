Действительно ли КНДР вступает в войну против Украины на стороне РФ: чего добивается Кремль

В сети продолжает обсуждаться информация о возможной отправке в Украину инженерных войск Северной Кореи. Если это произойдет, можно ли будет считать вступлением КНДР в войну против Украины на стороне Москвы? Зачем РФ инженерные войска КНДР на войне в Украине? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Есть разговоры о планах КНДР направить инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк

Военный эксперт Валерий Рябых в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что в связи с подписанием всеобъемлющего соглашения между РФ и Северной Кореей образовался альянс.

"Россия получает различные вооружения со стороны Северной Кореи, и в ответ на поставки Северная Корея также должна получать что-то, интересное для нее. Это могут технологии, которые есть у Российской Федерации, в сфере ракетной техники и ядерных вооружений", – отметил Валерий Рябых.

По его словам, нельзя исключать, что в это соглашение входит обещание Ким Чен Ына отправить свои войска на территорию Украины для участия в войне на стороне РФ.

Эксперт подчеркнул, есть разговоры о планах Северной Кореи направить инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк. И, видимо, это также входит в те соглашения, которые были ранее подписаны Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Это новая страница в сотрудничестве между двумя диктаторскими режимами.

По словам эксперта, появление северокорейских военных на территории Украины можно считать вступлением КНДР в войну. Он добавил, что такие подразделения войск КНДР численными не будут.

"Появление подразделений Северной Кореи на временно оккупированных территориях Украины можно трактовать как вступление Северной Кореи в войну с Украиной на стороне Российской Федерации. Кроме украинской разведки, за этим будет следить американская разведка. Подобные действия будут осуждены, тем более на фоне действующих ограничений в отношении Северной Кореи", – констатировал Валерий Рябых.

Инженерные войска в самой России уничтожены

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "1+1" рассказал, что в России фактически больше нет собственных инженерных войск, потому что за два года войны в Украине они просто уничтожены. Именно поэтому Путин попросил Ким Чен Ына отправить в помощь российской армии инженерное подразделение северокорейских вооруженных сил.

"Ответ достаточно прост: потому что инженерные войска в самой России уничтожены, они полностью уничтожены. На третий год войны общее количество уничтоженной и поврежденной российской спецтехники превысило 2400 единиц", – отметил эксперт.

Коваленко объяснил, что инженерная техника – это спецтехника для строительства фортификационных сооружений, разминирования и дистанционного минирования, а также для эвакуации другой поврежденной боевой техники.

"То есть Путин вполне возможно делал Ким Чен Ыну запрос и на другие вещи... Боеприпасы – это сто процентов, мы это понимаем. Техника могла быть... были эти запросы. Но инженерные войска – это именно то, в чем Россия нуждается больше всего", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

По его мнению, у оккупантов заканчивается потенциал их собственных инженерных войск. Это, прежде всего, свидетельствует об истощении ресурсов государства-агрессора.

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