Действительно ли КНДР вступает в войну против Украины на стороне РФ: чего добивается Кремль

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Кравцев Сергей
В сети продолжает обсуждаться информация о возможной отправке в Украину инженерных войск Северной Кореи. Если это произойдет, можно ли будет считать вступлением КНДР в войну против Украины на стороне Москвы? Зачем РФ инженерные войска КНДР на войне в Украине? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Валерий Рябых в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что в связи с подписанием всеобъемлющего соглашения между РФ и Северной Кореей образовался альянс.
По его словам, нельзя исключать, что в это соглашение входит обещание Ким Чен Ына отправить свои войска на территорию Украины для участия в войне на стороне РФ.
Эксперт подчеркнул, есть разговоры о планах Северной Кореи направить инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк. И, видимо, это также входит в те соглашения, которые были ранее подписаны Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Это новая страница в сотрудничестве между двумя диктаторскими режимами.
По словам эксперта, появление северокорейских военных на территории Украины можно считать вступлением КНДР в войну. Он добавил, что такие подразделения войск КНДР численными не будут.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "1+1" рассказал, что в России фактически больше нет собственных инженерных войск, потому что за два года войны в Украине они просто уничтожены. Именно поэтому Путин попросил Ким Чен Ына отправить в помощь российской армии инженерное подразделение северокорейских вооруженных сил.
Коваленко объяснил, что инженерная техника – это спецтехника для строительства фортификационных сооружений, разминирования и дистанционного минирования, а также для эвакуации другой поврежденной боевой техники.
По его мнению, у оккупантов заканчивается потенциал их собственных инженерных войск. Это, прежде всего, свидетельствует об истощении ресурсов государства-агрессора.
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Донбас
сегодня, 06:42
"Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру, — Зеленський" Какая же мерзкая, брехливая циничная гнида. А в 2022 году ты не хотел мира. Гнида циничная. Постоянно брешет и брешет, скотина, только карманы свои и набиваете, сколькож вам, падлам надо денег, а? Сколько народу должно еще умереть, ответь падло.