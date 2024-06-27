logo

BTC/USD

61401.53

ETH/USD

3440.37

LTC/USD

72.76

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события КНДР посылает инженерные войска в Украину: у Зеленского отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

КНДР посылает инженерные войска в Украину: у Зеленского отреагировали

Михаил Подоляк заявил, что отсутствие реакции ООН на сложившуюся ситуацию ведет к "справедливому финалу"

27 июня 2024, 11:37 comments3993
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", сообщение о том, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Донбасса не осталось без реакции официального Киева. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал данную информацию, выложив соответствующий пост в Telegram.

КНДР посылает инженерные войска в Украину: у Зеленского отреагировали

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, КНДР "спокойно вышла из-под мировых санкций" и активно занимается военным сотрудничеством с РФ. А теперь страна собралась "прямо посылать специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора".

"И? А ничего. Тишина. Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит"... министра внутренних дел РФ Колокольцева, находящегося под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество" и еще раз сказать нейтральным странам, что "нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских — замечательно, правильно". Именно это — демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне РФ и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты — ведет к справедливому финалу (сарказм)", — возмутился Михаил Подоляк.

Советник главы ОП также подчеркнул, что "нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности", добавив, что это "повторный сарказм".

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Министерства обороны США Пэт Райдер отреагировал на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля.

Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ заявили, что согласно статуту ООН, военные КНДР могут принять участие в "СВО".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости