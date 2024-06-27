КНДР посылает инженерные войска в Украину: у Зеленского отреагировали

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", сообщение о том, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Донбасса не осталось без реакции официального Киева. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал данную информацию, выложив соответствующий пост в Telegram.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, КНДР "спокойно вышла из-под мировых санкций" и активно занимается военным сотрудничеством с РФ. А теперь страна собралась "прямо посылать специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора".
Советник главы ОП также подчеркнул, что "нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности", добавив, что это "повторный сарказм".
Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Министерства обороны США Пэт Райдер отреагировал на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля.
Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ заявили, что согласно статуту ООН, военные КНДР могут принять участие в "СВО".
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