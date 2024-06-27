КНДР посылает инженерные войска в Украину: у Зеленского отреагировали

Как передает портал "Комментарии", сообщение о том, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Донбасса не осталось без реакции официального Киева. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал данную информацию, выложив соответствующий пост в Telegram.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, КНДР "спокойно вышла из-под мировых санкций" и активно занимается военным сотрудничеством с РФ. А теперь страна собралась "прямо посылать специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора".

"И? А ничего. Тишина. Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит"... министра внутренних дел РФ Колокольцева, находящегося под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество" и еще раз сказать нейтральным странам, что "нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских — замечательно, правильно". Именно это — демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне РФ и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты — ведет к справедливому финалу (сарказм)", — возмутился Михаил Подоляк.

Советник главы ОП также подчеркнул, что "нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности", добавив, что это "повторный сарказм".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ заявили, что согласно статуту ООН, военные КНДР могут принять участие в "СВО".



