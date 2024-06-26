Пентагон прокомментировал возможность отправки войск КНДР в Украину

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Кравцев Сергей
Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер отреагировал на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля. Такие варианты звучали в прессе на фоне усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.
Войска КНДР. Фото: из открытых источников
Спикер Пентагона озвучил мнение, что в таком случае северокорейские военные, в случае их присоединения к российским захватчикам в Украине, скорее всего, станут "пушечным мясом".
Отмечается, что такое замечание американский чиновник сделал в разговоре с журналистами в контексте появившихся предположений о том, что РФ потенциально может попросить КНДР предоставить свои войска для помощи ее усилиям в войне против Украины.
Он добавил, что Штаты продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества России и Северной Кореи.
Райдер также прокомментировал слухи о том, что Южной Корее необходимо рассмотреть ядерный вариант в разгар военного сотрудничества между РФ и развивающимся КНДР.
Он добавил, что американская сторона продолжит "тесно сотрудничать с нашими союзниками из Южной Кореи и Японии и другими регионами, чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе".
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