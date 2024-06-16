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Детей в оккупации заставляют хвалить Путина: подробности

За положительные отзывы о российском диктаторе школьникам ставят высшие баллы

сегодня, 00:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше.

Детей в оккупации заставляют хвалить Путина: подробности

Враг распространяет "русский мир" в школах. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, о таких критериях оценки художественных произведений выпускники писали в соцсетях. Так сказать, делились советами, как заработать высший балл. Впрочем, дети совершенно искренне насмехаются над такими способами "педагогов" угодить кремлевскому режиму.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями. Поэтому оккупанты запустили программу финансовой поддержки российских учителей, чтобы они соглашались приехать в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/za-zgadku-putina-dodatkovyj-bal-tak-pratsyuye-systema-otsinyuvannya-znan-na-tot/
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