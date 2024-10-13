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Десантники уничтожили российских штурмовиков, расстрелявших военных на Курщине (ВИДЕО)

Десантники уничтожили штурмовиков из 155 бригады морской пехоты врага

сегодня, 14:17 comments3641
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Ткачик Олеся

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады отомстили за смерть украинских военных, которых расстреляли российские захватчики. Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, была уничтожена штурмовая группа россиян в одном из населённых пунктов Курской области.

Десантники уничтожили российских штурмовиков, расстрелявших военных на Курщине (ВИДЕО)

95 десантно-штурмовая бригада

"Это были уроды из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые особенно любят кичиться своими "подвигами". А именно: издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике, сдался в плен", — сказано в сообщении.

В Десантно-штурмовых войсках также подчеркнули, что пленники во всем мире защищают право войны – Женевские конвенции. Но российским ничтожествам на международное гуманитарное право глубоко наплевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его, отметили десантники.

"Но здесь хайпонуть у этих чудовищ в военной форме не получилось: встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что проект DeepState сообщил, что российские кафиры расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области. В DeepState отметили, что от своих источников в 1 ОТБр получили информацию о том, что российские ублюдки 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населённого пункта Зеленый Путь.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что направил письма в Международный комитет Красного Креста и ООН по поводу вероятного расстрела россиянами украинских военных.





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Источник: https://t.me/ua_dshv
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