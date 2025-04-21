Девять военнослужащих российской вражеской армии взяли в плен украинские десантники вместе со смежными подразделениями Сил обороны на Курщине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении управления коммуникаций командования ДШВ ВСУ.

Военные взяли в плен 9 оккупантов в Курской области. Фото из открытых источников

По словам украинских десантников, россияне сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но выбрали плен и сдались украинским воинам.

"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели, выбрали плен и сдались украинским воинам – очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пленным была оказана медицинская и психологическая помощь.

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Также издание "Комментарии" сообщало – группа военнослужащих ВСУ могла сдаться в плен россиянам в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает прокремлевское агентство ТАСС.

"Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, получая значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. <…> В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат".

Во вражеском Минобороны уточнили, что, "руководствуясь соображениями гуманитарного характера", военнослужащие группировки войск "Север" гарантируют солдатам ВСУ, сложившим оружие и сдавшим в плен, жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.







