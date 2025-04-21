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Кравцев Сергей
Девять военнослужащих российской вражеской армии взяли в плен украинские десантники вместе со смежными подразделениями Сил обороны на Курщине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении управления коммуникаций командования ДШВ ВСУ.
Военные взяли в плен 9 оккупантов в Курской области. Фото из открытых источников
По словам украинских десантников, россияне сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но выбрали плен и сдались украинским воинам.
Подчеркивается, что пленным была оказана медицинская и психологическая помощь.
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Также издание "Комментарии" сообщало – группа военнослужащих ВСУ могла сдаться в плен россиянам в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает прокремлевское агентство ТАСС.
Во вражеском Минобороны уточнили, что, "руководствуясь соображениями гуманитарного характера", военнослужащие группировки войск "Север" гарантируют солдатам ВСУ, сложившим оружие и сдавшим в плен, жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.
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