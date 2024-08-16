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Десантники показали прорыв обороны в Курской области: россияне с белым флагом сдавались в плен

Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники

сегодня, 10:54
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", пресс-служба 80-ой отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ показала в Facebook редкие кадры первых часов военной операции в Курской области России. Воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 россиян.

Десантники показали прорыв обороны в Курской области: россияне с белым флагом сдавались в плен

Операция в Курской области. Фото 80-ой отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ

"Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники. Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение — вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы", — отметили в бригаде.

Кроме того, десантники отметили, что советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.

Читайте также на портале "Комментарии" — "прорыв" в Курской области длится уже больше недели. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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