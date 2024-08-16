Десантники показали прорыв обороны в Курской области: россияне с белым флагом сдавались в плен

Как передает портал "Комментарии", пресс-служба 80-ой отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ показала в Facebook редкие кадры первых часов военной операции в Курской области России. Воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 россиян.

Операция в Курской области. Фото 80-ой отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ

"Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники. Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение — вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы", — отметили в бригаде.

Кроме того, десантники отметили, что советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.

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