В России появились новые громкие заявления о якобы использовании человекоподобных боевых роботов в войне против Украины.

«Терминаторы» на фронте

Российский депутат Андрей Свинцов заявил, что на фронте уже появились первые "терминаторы" — так он назвал человекообразных роботов, якобы воюющих против российских войск.

По его словам, речь идет о "железных бойцах", которые массово производятся в США и Китае и уже начали применяться в Украине.

В то же время, никаких доказательств в подтверждение этих заявлений не предоставлено с их стороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы завершить военную операцию против Ирана "за две секунды", однако не делают этого из соображений воздержания.

Он также добавил, что в Иране якобы уже "уничтожено все, что можно уничтожить". Эти заявления прозвучали на фоне сообщений в СМИ об инциденте с американским истребителем F-35 на Ближнем Востоке. В частности, по данным CNN, иранские силы впервые могли поразить такой самолет, после чего он совершил экстренную посадку на американской базе в регионе. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ситуация вокруг Ирана и военных действий в регионе остается напряженной.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.



Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на это направление уже переброшена 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая ранее понесла потери во время штурмовых действий в районах Варваровки и Прилук. Кроме того, по данным разведки, ожидается прибытие 55-й дивизии морской пехоты, сформированной из резервов 5-й армии РФ, действующей на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Также российское командование планирует перебросить до 250 единиц техники для усиления подразделений, понесших значительные потери в предыдущих боях. В то же время оккупанты сместили основную штурмовую активность к югу и юго-западу от Гуляйполя. В Силах обороны отмечают, что заявления российской пропаганды о якобы захвате населенных пунктов Мирное и Волшебное не соответствуют действительности.