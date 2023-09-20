Деокупация Горловки: какие приоритетные задачи ВСУ в районе Бахмута

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Кравцев Сергей
Украинские войска имеют успехи в ходе контрнаступления не только на южном направлении, но также на востоке. В частности, после того, как ВСУ вынудили россиян отступить, под контроль Украины перешла дорога, объединяющая Бахмут и Горловку Донецкой области. Почему это важно? Могут ли ВСУ вместо основного удара на Бахмут, решиться на деокупацию Горловки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил, что сейчас очень важно отрезать противника от логистики. Перерезание линии Андреевка – Курдюмовка – Клищиевка – приоритетная задача украинских военнослужащих в районе Бахмута.
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Эксперт отметил, если раскрыть карту, то становится ясно вблизи деоккупированных сел Донецкой области Андреевка и Клищиевка проходит трасса на захваченную россиянами Горловку. Теперь россиянам будет непросто поставлять продовольствие и боеприпасы, чтобы поддерживать те части, которые находятся в Бахмуте.
Руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире "Апостроф TV" рассказал, что украинские защитники сумели выполнить поставленные командованием задачи к югу от Бахмута. В итоге, противник был уничтожен в Клещиевка и Андреевка или же спасался бегством.
При этом российские захватчики уже примерно в июле начали понимать, что следующим их оборонительным рубежом будет трасса Горловка-Бахмут, которая проходит параллельно железной дороге на восток. Там оккупанты построили инженерные оборонные сооружения.
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