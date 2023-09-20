Деокупация Горловки: какие приоритетные задачи ВСУ в районе Бахмута

Украинские войска имеют успехи в ходе контрнаступления не только на южном направлении, но также на востоке. В частности, после того, как ВСУ вынудили россиян отступить, под контроль Украины перешла дорога, объединяющая Бахмут и Горловку Донецкой области. Почему это важно? Могут ли ВСУ вместо основного удара на Бахмут, решиться на деокупацию Горловки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Мы постепенно подходим к деоккупации тех территорий, которые были захвачены противником в начале войны

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил, что сейчас очень важно отрезать противника от логистики. Перерезание линии Андреевка – Курдюмовка – Клищиевка – приоритетная задача украинских военнослужащих в районе Бахмута.

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Эксперт отметил, если раскрыть карту, то становится ясно вблизи деоккупированных сел Донецкой области Андреевка и Клищиевка проходит трасса на захваченную россиянами Горловку. Теперь россиянам будет непросто поставлять продовольствие и боеприпасы, чтобы поддерживать те части, которые находятся в Бахмуте.

“Дальше, очевидно, мы будем продвигаться вперед, перехватывать эту трассу физически, и здесь уже фигурирует населённый пункт Курдюмовка. А Курдюмовка – это уже о Горловке. Мы сможем, освободив Курдюмовку, контролировать непосредственно Горловку, оккупированную с 2014 года”, — заявил Денис Попович.

Оборонительным рубежом россиян стала трасса Горловка-Бахмут

Руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире "Апостроф TV" рассказал, что украинские защитники сумели выполнить поставленные командованием задачи к югу от Бахмута. В итоге, противник был уничтожен в Клещиевка и Андреевка или же спасался бегством.

При этом российские захватчики уже примерно в июле начали понимать, что следующим их оборонительным рубежом будет трасса Горловка-Бахмут, которая проходит параллельно железной дороге на восток. Там оккупанты построили инженерные оборонные сооружения.

"Следующей границей будет эта трасса. Мы можем сказать, что враг начинает миновать эту территорию вплоть до трассы. Но бои ведутся, оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, пытаются контратаковать. При этом контратаки ведутся на разных направлениях. Однако успехов они не дают", — высказался Олег Калашников.

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