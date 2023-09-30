Деоккупация Донецка и Токмака в этом году: эксперты оценили перспективы

Время от времени в СМИ обсуждается тема освобождения Донецка и Токмака, проговариваются даже возможные сценарии и сроки, когда эти важные города на юге и востоке Украины могут вновь возвратится под наш контроль. Издание "Комментарии" изучило мнения экспертов, разобравшись в ситуации.

Донецкая область. Фото: из открытых источников

Проработанное российской пропагандой население будет также сопротивляться деоккупации Донецка

Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что в ближайшее время вряд ли стоит надеяться на деоккупацию Донецка. Линия разграничения, которая установлена между той территорией, которую контролирует Украина и той территорией, которая уже 9 лет, как оккупирована россиянами, хорошо фортифицирована. Было достаточно времени, чтобы обе стороны смогли там обустроиться, обжиться, создать определенные минимальные бытовые условия, обеспечить самое необходимое – точки обогрева, доступ к воде, логистические пути снабжения и тому подобное.

Мельник отметил, если говорить о перспективе освобождения Донецка, то нужно обратить внимание, является ли это сейчас приоритетным вопросом для Украины.

"Очевидно, что такой большой город, который должен освобождаться квартал за кварталом, дом за домом – там может захлебнуться любое украинское наступление. В частности, если там будет большое сопротивление плюс риски потерь среди гражданского населения. Надо также учитывать, что населению, проживающему на временно оккупированных территориях почти десять лет, постоянно промывают мозги", – отметил эксперт.

Он добавляет, учитывая все эти нюансы, скорее всего Донецк не есть среди тех городов, которые в ближайшее время можно освободить.

Если мы будем обходить Токмак, это займет время, из-за чего нужны будут дополнительные ресурсы

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" рассказал, что с Токмаком Запорожской области ситуация выглядит совсем иначе. Украинские защитники могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре.

"Стабильная инициатива по Силам обороны Украины, продолжаем продвижение в треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретуватое. Не исключаю, что в ближайшее время будут еще более хорошие новости... Они будут говорить о том, что Силы обороны Украины имеют все шансы в октябре уже быть возле Токмака", – отметил Коваленко.

По его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и убежать из Токмака.

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