Деоккупация Донецка и Токмака в этом году: эксперты оценили перспективы

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Кравцев Сергей
Время от времени в СМИ обсуждается тема освобождения Донецка и Токмака, проговариваются даже возможные сценарии и сроки, когда эти важные города на юге и востоке Украины могут вновь возвратится под наш контроль. Издание "Комментарии" изучило мнения экспертов, разобравшись в ситуации.
Донецкая область. Фото: из открытых источников
Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что в ближайшее время вряд ли стоит надеяться на деоккупацию Донецка. Линия разграничения, которая установлена между той территорией, которую контролирует Украина и той территорией, которая уже 9 лет, как оккупирована россиянами, хорошо фортифицирована. Было достаточно времени, чтобы обе стороны смогли там обустроиться, обжиться, создать определенные минимальные бытовые условия, обеспечить самое необходимое – точки обогрева, доступ к воде, логистические пути снабжения и тому подобное.
Мельник отметил, если говорить о перспективе освобождения Донецка, то нужно обратить внимание, является ли это сейчас приоритетным вопросом для Украины.
Он добавляет, учитывая все эти нюансы, скорее всего Донецк не есть среди тех городов, которые в ближайшее время можно освободить.
В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" рассказал, что с Токмаком Запорожской области ситуация выглядит совсем иначе. Украинские защитники могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре.
По его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и убежать из Токмака.
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