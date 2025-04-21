Демограф рассказал важном нюансе мобилизации: стоит ли призывать людей 18-25 лет

Граждане Украины, которым сейчас по 18-25 лет, родились в 2001 году, когда наша страна как раз столкнулась с самым низким уровнем рождаемости. Если многие из них не вернутся с фронта, то в следующих поколениях родится еще меньше людей. Это, естественно, очень сильно ударит по демографической ситуации в стране. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью РБК-Украина высказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Специалист отметил, что это с точки зрения демографии, но снижение мобилизационного возраста – это дело военного командования. Военные должны считать свои потребности в возрастных категориях, и, если есть необходимость в 18-25 летних на поле боя – тогда надо мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о демографии и вовсе можно будет не говорить.

Гладун отметил, что здесь возникает вопрос, как использовать молодых людей, потому что все думают, что их сразу отправят на передовую и они там погибнут. На самом деле на одного человека на фронте идет тыловое обеспечение 5-6 человек, детализировал он.

"Представьте, что не призвали 20 тыс. человек и из-за этого страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навяжет свое гражданство и нашу молодежь приведет в свою армию, чтобы воевали против нас", — высказал мнение демограф.

Он подчеркнул, вывод из этого всего простой – вопрос безопасности должен преобладать, а уже параллельно с этим должны решаться демографические проблемы, отметил ученый.

В ходе этого же интервью Александр Гладун заявил, что для того, чтобы покрыть нехватку трудоспособного населения, в Украину предлагают ввозить мигрантов из Азии, однако их можно рассматривать с двух сторон, а именно – привлечение к рынку труда и с демографической ситуации.



