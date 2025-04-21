Вырастет ли население Украины после войны за счет мигрантов: что говорят демографы

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Кравцев Сергей
Для того, чтобы покрыть нехватку трудоспособного населения, в Украину предлагают ввозить мигрантов из Азии, однако их можно рассматривать с двух сторон, а именно – привлечение к рынку труда и с демографической ситуации. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Население Украины. Фото из открытых источников
В то же время Гладун подчеркнул, что мигранты вряд ли могут увеличить количество населения в Украине, поэтому это, по его мнению, демографическую ситуацию это в серьезном плане не улучшит.
По словам эксперта, опыт других стран показывает, что мигранты, у которых уровень жизни такой же, как и в среднем по стране, имеют такое же демографическое поведение как у коренного населения. То есть, надеться на то, что у них будут многодетные семьи, не приходится. Если же уровень жизни у мигрантов ниже, чем у населения, они организовывают анклавы и рождаемость там на порядок выше. Такое наблюдается во всех странах Западной Европы.
Как пример, уточнил Александр Гладун, в Лондоне есть районы, где вообще нет белого населения. И под Парижем есть такие анклавы. Марсель вообще разделен на две части: в одной живут французы, в другой — африканцы и арабы.
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