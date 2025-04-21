Вырастет ли население Украины после войны за счет мигрантов: что говорят демографы

Для того, чтобы покрыть нехватку трудоспособного населения, в Украину предлагают ввозить мигрантов из Азии, однако их можно рассматривать с двух сторон, а именно – привлечение к рынку труда и с демографической ситуации. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Население Украины. Фото из открытых источников

"Многие предприниматели говорят, что сейчас не хватает рабочей силы. Но надо учесть, что после окончания войны будет демобилизация, а еще где-то два с половиной миллиона украинцев вернутся из-за границы, которых тоже надо будет трудоустраивать. А если рабочие места будут заняты, то это может вызвать волну миграции наших граждан за границу, но уже не из-за войны, а из-за нехватки работы", — отметил демограф.

В то же время Гладун подчеркнул, что мигранты вряд ли могут увеличить количество населения в Украине, поэтому это, по его мнению, демографическую ситуацию это в серьезном плане не улучшит.

По словам эксперта, опыт других стран показывает, что мигранты, у которых уровень жизни такой же, как и в среднем по стране, имеют такое же демографическое поведение как у коренного населения. То есть, надеться на то, что у них будут многодетные семьи, не приходится. Если же уровень жизни у мигрантов ниже, чем у населения, они организовывают анклавы и рождаемость там на порядок выше. Такое наблюдается во всех странах Западной Европы.

Как пример, уточнил Александр Гладун, в Лондоне есть районы, где вообще нет белого населения. И под Парижем есть такие анклавы. Марсель вообще разделен на две части: в одной живут французы, в другой — африканцы и арабы.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сколько COVID-19 и война уменьшили средний возраст украинцев: демограф дал ответ.



