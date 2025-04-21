На сколько COVID-19 и война уменьшили средний возраст украинцев: демограф дал ответ

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Кравцев Сергей
В доковидный период (2019 год), украинские мужчины в среднем жили 67 лет, это на 15-17 лет меньше, чем в странах Евросоюза. Средняя продолжительность жизни украинок тогда была 77 лет, это на 10 лет меньше чем в Западной Европе. COVID-19 уменьшил средний возраст украинцев на год-полтора. А из-за войны продолжительность жизни украинок могла сократиться еще на 3-5 лет, а украинцев – еще больше. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Средний возраст украинцев. Фото из открытых источников
Демографы дают неутешительный прогноз. Сейчас мужчины в Украине живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни — естественный процесс во время войны, поскольку на фронте в основном гибнут мужчины.
По оценке специалистов, на начало 2022-го в границах Украины 1991 года было 42 миллиона человек. На начало 2025-го — где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории. Сейчас демографы начали работу по новым подсчетам и вскоре скорректируют оценки.
Читайте также на портале "Комментарии" — директор Института демографии Элла Либанова заявила, что после окончания войны в Украину вернется около трети выехавших после начала полномасштабного вторжения женщин. По ее словам, каждый месяц войны уменьшает шансы возвращения их в Украину.
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