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На сколько COVID-19 и война уменьшили средний возраст украинцев: демограф дал ответ

Население Украины из-за войны уже уменьшилось на 8 млн

сегодня, 11:05
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Кравцев Сергей

В доковидный период (2019 год), украинские мужчины в среднем жили 67 лет, это на 15-17 лет меньше, чем в странах Евросоюза. Средняя продолжительность жизни украинок тогда была 77 лет, это на 10 лет меньше чем в Западной Европе. COVID-19 уменьшил средний возраст украинцев на год-полтора. А из-за войны продолжительность жизни украинок могла сократиться еще на 3-5 лет, а украинцев – еще больше. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

На сколько COVID-19 и война уменьшили средний возраст украинцев: демограф дал ответ

Средний возраст украинцев. Фото из открытых источников

Демографы дают неутешительный прогноз. Сейчас мужчины в Украине живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни — естественный процесс во время войны, поскольку на фронте в основном гибнут мужчины.

"Дело в том, что мы не имеем необходимой демографической информации, поэтому точно не можем вычислить. Государственная служба статистики в соответствии с законами, принятыми в 2022 году, не обнародует информацию об умерших. Министерство юстиции Украины предоставляет общие данные о рождаемости и смертности, но этого нам недостаточно, чтобы точно вычислить продолжительность жизни", — пояснил демограф.

По оценке специалистов, на начало 2022-го в границах Украины 1991 года было 42 миллиона человек. На начало 2025-го — где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории. Сейчас демографы начали работу по новым подсчетам и вскоре скорректируют оценки.

Читайте также на портале "Комментарии" — директор Института демографии Элла Либанова заявила, что после окончания войны в Украину вернется около трети выехавших после начала полномасштабного вторжения женщин. По ее словам, каждый месяц войны уменьшает шансы возвращения их в Украину.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/demograf-oleksandr-gladun-shchob-zberegti-1744971736.html
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