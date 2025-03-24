Демограф назвала количество женщин, которые вернутся в Украину после окончания войны

Директор Института демографии Элла Либанова заявила, что после окончания войны в Украину вернется около трети выехавших после начала полномасштабного вторжения женщин. По ее словам, каждый месяц войны уменьшает шансы возвращения их в Украину.

Украинские беженцы

Элла Либанова заявила, что Институт демографии уже проводил исследования о том, сколько людей готовы вернуться в Украину в случае окончания войны. По ее словам, можно рассчитывать на возвращение около трети украинских женщин.

Кроме того, Либанова объясняет, что каждый месяц войны уменьшает не только процент женщин, которые не вернутся на Родину, но и значительная часть мужчин может уехать из Украины после окончания войны и открытия границ.

"Границы когда-нибудь откроются. И есть риск того, что после открытия границ семьи будут разъединяться за пределами Украины. Здесь проблема в том, что мы сегодня спрашиваем людей о том, что они будут делать абсолютно в других условиях. Вот в этом проблема. Мы ставим им вопрос сегодня, ... а принимать решения они будут тогда, когда война закончится, когда будет отменено военное положение", — говорит Либанова.

Директор Института демографии добавила, что одним из главных факторов для возвращения украинцев считается состояние жилой инфраструктуры и наличие рабочих мест. Как пример, Либанова указывает, что в Польше и других странах многие украинки работают не на тех должностях, которых хотели, а также работа не соответствует их уровню образованности.

По состоянию на 31 января 2025 года в странах Европейского Союза находятся почти 4,3 миллиона беженцев из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии готовятся строить новое жилье для новой волны беженцев из Украины.

Также "Комментарии" писали об известном демографе, которая заявила об очень опасных мнениях украинцев за рубежом.