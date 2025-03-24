logo

BTC/USD

87427.64

ETH/USD

2083.19

LTC/USD

93.23

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Демограф назвала количество женщин, которые вернутся в Украину после окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Демограф назвала количество женщин, которые вернутся в Украину после окончания войны

После открытия границ часть мужчин может уехать из Украины к женщинам в других странах, которые там находятся в статусе беженок.

сегодня, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Директор Института демографии Элла Либанова заявила, что после окончания войны в Украину вернется около трети выехавших после начала полномасштабного вторжения женщин. По ее словам, каждый месяц войны уменьшает шансы возвращения их в Украину.

Демограф назвала количество женщин, которые вернутся в Украину после окончания войны

Украинские беженцы

Элла Либанова заявила, что Институт демографии уже проводил исследования о том, сколько людей готовы вернуться в Украину в случае окончания войны. По ее словам, можно рассчитывать на возвращение около трети украинских женщин.

Кроме того, Либанова объясняет, что каждый месяц войны уменьшает не только процент женщин, которые не вернутся на Родину, но и значительная часть мужчин может уехать из Украины после окончания войны и открытия границ.

"Границы когда-нибудь откроются. И есть риск того, что после открытия границ семьи будут разъединяться за пределами Украины. Здесь проблема в том, что мы сегодня спрашиваем людей о том, что они будут делать абсолютно в других условиях. Вот в этом проблема. Мы ставим им вопрос сегодня, ... а принимать решения они будут тогда, когда война закончится, когда будет отменено военное положение", — говорит Либанова.

Директор Института демографии добавила, что одним из главных факторов для возвращения украинцев считается состояние жилой инфраструктуры и наличие рабочих мест. Как пример, Либанова указывает, что в Польше и других странах многие украинки работают не на тех должностях, которых хотели, а также работа не соответствует их уровню образованности.

По состоянию на 31 января 2025 года в странах Европейского Союза находятся почти 4,3 миллиона беженцев из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии готовятся строить новое жилье для новой волны беженцев из Украины.

Также "Комментарии" писали об известном демографе, которая заявила об очень опасных мнениях украинцев за рубежом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости