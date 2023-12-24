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Демобилизация во время войны невозможна, но есть другие варианты: что сказал министр обороны

Рустем Умеров отметил, что Минобороны готовит решение, которое позволит военным получить "отдых" или частичное увольнение.

сегодня, 19:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вопрос о демобилизацию могут подниматься только после окончания войны, но Министерство обороны разработало решения, позволяющие военнослужащим иметь "отдых".

Демобилизация во время войны невозможна, но есть другие варианты: что сказал министр обороны

Рустем Умеров (фото из открытых источников)

Как отметил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, отвечая на вопросы журналистов "Общественного" , это решение будет предусмотрено в новом законопроекте, который будет зарегистрирован в парламенте уже в ближайшие дни.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул. или была частично уволена",- сказал Умеров.

Министр продолжил, что такое решение – вопрос справедливости для всех и в Министерстве обороны работают над ним и юридически, и законодательно, и технически.

"Наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", — подытожил Умеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей . Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина рассматривает категории мужчин за границей, которые можно привлечь к призыву и защите государства. По словам министра, в случае каких-либо изменений по мобилизации за рубежом об этом будет сообщено общественности.

Во время интервью для "Общественного" министр обороны Рустем Умеров ответил на вопросы по поводу слов об украинских мужчинах, которые выехали за границу и таким образом могут избегать мобилизации. В частности, эти слова стали поводом для информации, что Украина разрабатывает способы вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста.
 



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:29

Повна копія братньої Росії. Тільки там не примушують, а в Україні чернь зобов'язана. Так на службі у царя крипаки були 25 років. А от вся панівна нечисть вона не тільки свої статки і дітей вивезли, і власність реєструє за кордоном. Тобто в неї тут жодних життєвих інтересів нема тільки корито. Так ще і намагається чистенькою перед Росією лишитись щоб швидко перевзутись, і нічим не ризикують - вони спокійні. Це смерди і життя віддають захищаючи Україну, а у разі програшу будуть у концтаборах гнити.


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