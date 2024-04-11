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Демобилизации не будет. Офицер ВСУ подверг резкой критике власть и генералов

В Украине не будет демобилизации для тех, кто 36 месяцев на фронте

сегодня, 21:31
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Демобилизации не будет. Офицер ВСУ подверг резкой критике власть и генералов

Рада приняла новый закон о мобилизации. Фото из открытых источников

"Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения. Если бы в Минкульте работали военные, они убедили бы своего руководителя, не рассказывать об обесценении цирковой профессии. Все упирается в отсутствие опыта умирать у тех, кто объясняет нам, почему мы должны умереть за Украину", — подчеркнул офицер ВСУ.

Николай Мельник добавил, что украинские власти должны понять, что ВСУ – единственные, кто стоят между относительным спокойствием и этническими чистками, которые были в Буче.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что без помощи США уже через несколько недель российская армия сможет использовать десять артиллерийских снарядов против одного снаряда со стороны Украины. "Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высокие. Россия не демонстрирует признаков прекращения агрессии и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", — заявил американский генерал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович. "Офис президента не должен думать о том, как провести выборы, пока Владимир Зеленский возглавляет политические рейтинги. Сейчас нужно понять одну простую вещь, что в 2024 году никаких выборов не будет. В этом году выборы невозможны", — подчеркнул политолог.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hreie5H96adiwfkpAdQWQdzSFpcAfvzyPNZpQHY6evXH8F8H4NXMZd25hZihsEYfl&id=100000878673787
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 21:42

Супер! Але це голос у Сахарі, з намаганням докричатись до корумпованих клоунів на Банковій. Вибори легитимного гравця на роялі без штанів, не потрібні. Нам не потрібна ця зловісна пекельна посада яка вбиває Україну. З цією посадою Україна не має шансів.


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