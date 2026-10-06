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Дело совсем не в мире: раскрыта коварная цель громких заявлений о необходимости уступок Путину

Политолог считает, что за заявлениями о переговорах могут стоять не только поиски мира, но и подготовка политиков к предстоящим выборам.

6 октября 2026, 12:00
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Клименко Елена

В Украине активизировались заявления политиков о необходимости переговоров с Россией и поиске компромиссов. По мнению политолога Валерия Клочко, синхронные заявления представителей разных политических лагерей могут иметь прежде всего внутриполитическое объяснение.

Дело совсем не в мире: раскрыта коварная цель громких заявлений о необходимости уступок Путину

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на позиции народных депутатов, призывающих к переговорам, а также мэра Харькова Игоря Терехова. По словам Клочко, в таких заявлениях прослеживаются политические мотивы, в том числе борьба за собственный электорат перед предстоящими выборами.

"Я вижу реальные политические мотивы и они направлены на маргинализацию своего электорального поля с целью возможного участия именно с этим электоральным полем в предстоящих выборах", — пояснил политолог.

В то же время, Клочок подчеркнул, что дискуссия о переговорах уже давно присутствует в украинском обществе. Социологические опросы регулярно фиксируют отношение граждан к возможным переговорам, территориальным вопросам и перспективам завершения войны.

По его мнению, проблема заключается в другом: власти должны значительно активнее объяснять обществу, каким они видят возможное мирное соглашение и какие условия могут обсуждаться.

Клочок подчеркнул, что переговоры фактически уже являются частью официальной украинской политики. Речь идет о возможности частичных перемирий — энергетического, на море и в других сферах.

При этом он предостерег, что особенно острыми остаются вопросы территорий, будущей численности ВСУ и гарантий безопасности Украины.

"Очень важно общество держать не в информационной блокаде, а конкретно объяснять, как мы видим окончание войны в нынешних условиях и когда это может произойти", — заявил политолог.

По словам Клочко, без открытой коммуникации властей какие-либо заявления о "компромиссе" и дальше будут порождать скандалы и взаимные обвинения.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН предупредил украинцев и международных партнеров о сложной зиме. Среди главных вызовов он назвал состояние энергетики, постоянные российские удары по инфраструктуре, ситуацию безопасности и экономическое давление.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=09tjI255cPw&t=1s
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