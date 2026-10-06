Цинізм Зеленського остаточно перейшов усі межі: розкрито страшний провал президента

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН попередив українців та міжнародних партнерів про складну зиму. Серед головних викликів він назвав стан енергетики, постійні російські удари по інфраструктурі, безпекову ситуацію та економічний тиск. Політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що самими попередженнями суспільство заспокоїти неможливо.

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За його словами, українці вже не вперше чують прогнози про надзвичайно важку зиму. Тому завдання влади полягає не лише в тому, щоб повідомляти про можливі проблеми, а насамперед у тому, щоб демонструвати готовність до них.

"Задача влади — не займатися прогнозуванням, але не в тому, щоб постійно скиглити і розповідати: "Все буде погано". Для цього є безліч інших людей", — зазначив Голобуцький.

Він звернув увагу, що багато проблем, які можуть загостритися взимку, виникли не напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться про інфраструктурні ризики та залежність України від обмеженої кількості мостів через Дніпро.

Голобуцький також розкритикував реактивний підхід влади, коли рішення починають активно шукати вже після виникнення загрози. За його словами, прикладом є підготовка до можливих ударів по критичній інфраструктурі та питання захисту логістики.

Окремо політтехнолог висловився про фінансову ситуацію. Він зазначив, що Україна значною мірою залежить від зовнішнього фінансування, тоді як партнери очікують від Києва виконання взятих зобов'язань, зокрема у сфері антикорупційного законодавства та роботи правоохоронних органів.

"Наступив момент, коли у дядячка не зовсім все добре, по-друге, тут все зовсім погано", — заявив Голобуцький, коментуючи залежність України від західної фінансової допомоги.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може отримати принципово новий інструмент тиску на Росію, якщо матиме можливість завдавати ударів балістичними ракетами по військових об’єктах у Москві. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан.