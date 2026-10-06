Справа зовсім не у мирі: розкрито підступну мету гучних заяв про потребу поступок Путіну

В Україні активізувалися заяви політиків про необхідність переговорів із Росією та пошуку компромісів. На думку політолога Валерія Клочка, синхронні заяви представників різних політичних таборів можуть мати насамперед внутрішньополітичне пояснення.

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Експерт звернув увагу на позиції народних депутатів, які закликають до переговорів, а також мера Харкова Ігоря Терехова. За словами Клочка, у таких заявах простежуються політичні мотиви, зокрема боротьба за власний електорат перед майбутніми виборами.

"Я вбачаю реальні політичні мотиви, і вони спрямовані на маргіналізацію свого електорального поля з метою можливої участі саме з цим електоральним полем у майбутніх виборах", — пояснив політолог.

Водночас Клочок наголосив, що дискусія про переговори вже давно присутня в українському суспільстві. Соціологічні опитування регулярно фіксують ставлення громадян до можливих переговорів, територіальних питань та перспектив завершення війни.

На його думку, проблема полягає в іншому: влада має значно активніше пояснювати суспільству, якою вона бачить можливу мирну угоду та які умови можуть обговорюватися.

Клочок наголосив, що переговори фактично вже є частиною офіційної української політики. Йдеться, зокрема, про можливість часткових перемир'їв — енергетичного, на морі та в інших сферах.

При цьому він застеріг, що особливо гострими залишаються питання територій, майбутньої чисельності ЗСУ та гарантій безпеки України.

"Дуже важливо суспільство тримати не в інформаційній блокаді, а конкретно пояснювати, як ми бачимо закінчення війни в нинішніх умовах і коли це може статися", — заявив політолог.

За словами Клочка, без відкритої комунікації влади будь-які заяви про "компроміс" і надалі породжуватимуть скандали та взаємні звинувачення.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН попередив українців та міжнародних партнерів про складну зиму. Серед головних викликів він назвав стан енергетики, постійні російські удари по інфраструктурі, безпекову ситуацію та економічний тиск.