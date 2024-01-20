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Дело не только в Украине: у Зеленского отбросили возможность переговоров с Россией

Подоляк заявил, что Путин хочет завоевать не только Украину

сегодня, 11:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией. Ведь дело в том, что российский диктатор Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому изданию "Bild" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Дело не только в Украине: у Зеленского отбросили возможность переговоров с Россией

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отверг возможность мирных переговоров Украины с Россией.

"Война будет длиться, по представлениям Путина, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс ", — заявил Михаил Подоляк.

Также советник руководителя Офиса президенту призвал к продолжению поставок оружия. По его словам, проблема заключается в неравномерности, поставки должны быть сбалансированными.

Кроме того, Подоляк призвал усиливать Украину высокотехнологичным оружием. Он добавил, что линия фронта составляет 1300 км, а боевые действия ведутся на 600-800 км. Подоляк подчеркнул, что Россия за год войны не совершила существенного прогресса. 

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News ответил, готов ли он согласиться уступить украинские территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным. 

Также издание "Комментарии" сообщало – в Bloomberg оценили, что произойдет, если США откажутся от поддержки Украины в войне.




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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-berater-podoljak-ukraine-braucht-hilfe-mit-hightech-waffen-86828888.bild.html
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