Дело не только в Украине: у Зеленского отбросили возможность переговоров с Россией

Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией. Ведь дело в том, что российский диктатор Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому изданию "Bild" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отверг возможность мирных переговоров Украины с Россией.

"Война будет длиться, по представлениям Путина, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс ", — заявил Михаил Подоляк.

Также советник руководителя Офиса президенту призвал к продолжению поставок оружия. По его словам, проблема заключается в неравномерности, поставки должны быть сбалансированными.

Кроме того, Подоляк призвал усиливать Украину высокотехнологичным оружием. Он добавил, что линия фронта составляет 1300 км, а боевые действия ведутся на 600-800 км. Подоляк подчеркнул, что Россия за год войны не совершила существенного прогресса.

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