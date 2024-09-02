Дела реально плохие: Дикий заявил, что через неделю-две враг дойдет до Покровска

По прогнозам ветерана российско-украинской войны и бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, российские оккупационные войска могут достичь окрестностей Покровска уже через неделю-две после тяжелых боев в полях. Это мнение он высказал в эфире Radio NV, подчеркнув, что говорить о стабилизации ситуации в этом направлении пока рано, поскольку продвижение врага продолжается.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

"Единственный участок фронта, где россияне продолжают активно наступать — это именно Покровск", — отметил Дикий, добавив, что ситуация в этом регионе критическая. На других направлениях, таких как Часовоярское и Торецкое, ситуация хоть и напряженная, но более стабильная, а продвижение врага, если и есть, то очень медленное.

Дикий отметил, что нынешние бои под Покровском происходят еще в полях, и расстояние до города от линии фронта составляет около 10 км. Это означает, что город уже находится под прицелом ствольной артиллерии и ракетных систем врага, хотя минометы еще не достигают территории.

Ввиду опасной ситуации Дикий призвал эвакуировать гражданских из Покровска, ведь, по его мнению, город уже фактически потерян как тыловая база. Он также подчеркнул, что хотя российские войска и продвигаются в Покровск с большой скоростью, это не значит, что они смогут его легко захватить. Он отметил, что украинские войска имеют значительное преимущество в боях в городской застройке, поскольку дома могут использоваться как укрепление, а подвалы служить хранилищами.

Дикий напомнил, что на захват Бахмута россиянам понадобилось 10 месяцев, а Авдеевка, значительно меньше размеров, держалась четыре месяца. Он предположил, что бои за Покровск в городской застройке могут продолжаться месяцами, нанося российской армии значительные потери. Это может стать одним из решающих сражений этой части войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что шахтеры роют окопы для ВСУ под Покровском . Российские оккупационные войска постепенно продвигаются в Покровск — важный город Донецкой области, имеющий стратегическое значение в этой войне. Чтобы задержать их наступление, местная угольная шахта привлекла шахтеров к рытью четырех линий окопов в окрестностях города, сообщает WSJ.