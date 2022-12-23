Дефицит энергии: В столице остановили наземный электротранспорт

В украинской столице продолжают действовать экстренные отключения света, сообщил в соцсетях мэр Виталий Кличко, пишут "Комментарии".



В Киеве ситуация со светом остается сложной

"Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы – трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы", — констатирует мэр.

Чтобы обеспечить перевозку горожан и гостей столицы на маршрутах, где ходили трамваи и троллейбусы, выпустили 222 автобуса: это – дополнительных 38

автобусных маршрутов и 17 – трамвайных. Всего на 126 автобусных маршрутах столицы работают 440 автобусов – весь подвижной состав автобусов, имеющихся в наших автопарках. Что касается частных перевозчиков, то они обеспечивают 98 маршрутов – 846 автобусов.

"Метро в Киеве работает. В настоящее время открыты 50 станций из 52. Две станции – "Гидропарк" и "Днепр" – временно закрыты, – уточняет Кличко. – В первую очередь, электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддомы, военные госпитали".

Мэр подтвердил, что воду киевлянам уже подают в штатном режиме. Также специалистам удалось стабилизировать теплоснабжение, за исключением котельных, работа которых зависит от электричества. Сейчас столичные власти как раз работают над привлечением генераторов для заживления этих котельных.

"Коммунальщики сегодня – настоящие герои. Они работают в усиленном режиме, чтобы отрегулировать работу оборудования после возобновления подачи электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме", – отметил мэр.

Ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил о некотором улучшении ситуации со снабжением электроэнергией в Киеве. По его словам, скоро левый берег столицы может вернуться к отключениям по графику.

Столица увеличивает количество пунктов обогрева оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах, мы открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах.

" В общей сложности теперь функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 — обустроены палатки ГСЧС). Также присоединяется бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели " — говорит Кличко.

Как писали "Комментарии", Sky News опубликовало спутниковые фото Киева до и после ракетных ударов. На фотографиях столица до и после ракетных обстрелов, сделанных NASA с помощью спутников Suomi и NOAA-20.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!