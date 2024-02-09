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Defence Express: Если в Авдеевке удастся не пустить дальше россиян, то это будет военное чудо

Авдеевку будет удержать нелегко, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, в настоящее время военные пытаются не допустить оцепления города, передает портал «Комментарии»

сегодня, 18:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отмечает Иван Киричевский, украинские военные пытаются удержать управляемость обороны вне зависимости от того, где могут продвигаться захватчики. Также он обратил внимание, что разные источники сообщают, что вроде бы где-то готовится рубеж укрепленной обороны, который должны занять украинские войска после вероятного ухода из Авдеевки.

Defence Express: Если в Авдеевке удастся не пустить дальше россиян, то это будет военное чудо

Ситуация в Авдеевке сложная

"Речь об расстоянии примерно в 20 км от города, это анализировали западные аналитики, показывая спутниковые снимки. Но то, что могут быть разные неприятные варианты по Авдеевке, к этому нужно готовиться",
– заметил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что не стоит строить завышенные ожидания, что город удержать будет легко.

"Если вдруг случится такое чудо, что россиян удастся не пустить дальше, это будет буквально военное чудо, которое в военной истории никто не совершал",
– резюмировал Иван Киричевский.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", россияне активизировали наступательные штурмовые действия с северного и южного флангов и ведут бои в самой Адеевке. Как отметил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, боестолкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Там противник направляет основной штурмовой напор на севере Авдеевки. Спикер ОСУВ "Таврия" рассказал, что россияне планируют перерезать главную логистическую артерию, чтобы организовать оперативное окружение Авдеевки.

Портал "Комментарии" сообщал, что сейчас самый сложный период в обороне Авдеевки. Россиянам остается пройти около полутора километров или меньше до основной трассы, которая считается главным путем до Авдеевки.




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Источник: https://espreso.tv/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:31

Тобто з Авдіївці почнеться перекладання невдач на попередника? Коли треба було дати Україні економічно розвиватись і прибрати фінаншиста Гетманцева, Фюрер казав: "коней на переправі не міняю". Зараз, після приступу IQ-хвороби, юдеєць перевзувся? Може треба було почекати або раніше міняти одного програшного на іншого? Чи божевілля не обирає коли загострюватись? Чомусь російські війська здатні триматись, а війська під керівництвом обрізаних розкрадачів, ні. Може це похідна від 33 років занепаду всієї країни від кошерного розкрадання корумпованим нацизмом? Єдина стратегія: тягнути час для розкрадання і підвищення ціни Путіну, м'ясом обдурених і узурпованих юдейцями смердів.


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