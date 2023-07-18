DeepState: ВСУ имеют успех под Бахмутом, но тем временем враг получил новый плацдарм

Украинские защитники не прекращают свое движение вперед на Бахмутском направлении. Тем временем российские захватчики имеют определенные успехи на Сватовском участке фронта. Здесь враг сумел овладеть новым плацдармом, ожесточенные сражения продолжаются который день подряд. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют обновленные интерактивные карты DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На Сватовском отрезке фронта у россиян есть продвижение к югу от Масютовки. Также российские войска не прекращают усиливать давление н позиции ВСУ в сторону Купянска. Россияне не прекращают штурмы на Новоселовское, надеясь захватить очередной населенный пункт.

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Как говорят эксперты DeepState на канале в Telegram, в район Масютовки стянул очень много артиллерийских систем. Еще большим преимуществом есть то, что Россия на этом направлении практически не обращает внимание на потери, потому как здесь у противника "безлимитная подписка на зеков-шойгистов". Российское командование сначала бросает их на штурмы позиций ВСУ и только потом активно наступает вражеский спецназ.

Исходя из обновленной карты, в результате ожесточенных боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм. В Серебрянском лесничестве также ситуация непростая, идут тяжелые бои.

На Бахмутском направлении продолжаются бои вблизи Клещиевки, а также возле Орехово-Васильевки. Украинские защитники имеют частичный успех. Южнее Бахмута артиллерия ВСУ также продолжает преуспевать.

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