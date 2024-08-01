DeepState сигнализирует о захвате россиянами еще одного населенного пункта

Российские оккупационные войска продолжают свое продвижение на востоке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта "DeepState".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что враг оккупировал Тимофеевку. Этот населенный пункт расположен в Донецкой области. Согласно данным из открытых источников, расстояние от села до Покровска – стратегически важного для Украины города – составляет около 31 км.

Отмечается, что также противник продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке Донецкой области.

При этом официального подтверждения от украинского командования о захвате противником новых населенных пунктов пока что нет.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области.

В частности, по их данным враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.

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